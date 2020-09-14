Не пропусти приключения влюбленных супругов Максима Узола и Ольги Манько в таиландском городе Паттайя – смотри онлайн тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 3 выпуск на сайте Нового канала!

Сегодня упорные туристы-рабочие Оля и Макс откроют тебе совсем другой Таиланд – опасный, развратный и жестокий. Чтобы заработать несколько батов, безумная пара будет готова на все: и фекалии слона собирать, и стать живой боксерской грушей для профессионального спортсмена! Более того, журналисты даже поставят на кон свой брак. Оля Манько снимется в клипе индийского певца, где ее заставят поцеловаться с артистом. А Максим Узол сделает шикарный мейк, наденет парик и яркое платье для того, чтобы стать звездой таиландского травести-шоу. Хочешь узнать больше? Тогда смотри онлайн 3 выпуск проекта У кого больше? (2020).

У кого больше? 2 выпуск смотреть онлайн на Новом канале