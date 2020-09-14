Не пропусти пригоди закоханого подружжя Максима Узола та Ольги Манько в таїландському місті Паттайя – дивись онлайн тревел-шоу У кого більше? 1 сезон 3 випуск на сайті Нового каналу!

Сьогодні завзяті туристи-робітники Оля та Макс відкриють тобі зовсім інший Таїланд – небезпечний, розпусний і жорстокий. Щоб заробити кілька батів, шалена пара буде готова на все: і фекалії слона збирати, і стати живою боксерською грушею для професійного спортсмена! Ба більше, журналісти навіть поставлять на кін свій шлюб. Оля Манько зніметься в кліпі індійського співака, де її змусять поцілуватися з артистом. А Максим Узол зробить шикарний мейк, одягне перуку та яскраву сукню для того, щоб стати зіркою таїландського травесті-шоу. Хочеш дізнатися більше? Тоді дивись онлайн 3 випуск проекту У кого більше? (2020).

У кого більше? 2 випуск дивитися онлайн на Новому каналі