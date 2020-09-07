Во 2 выпуске У кого больше? на Новом канале Настя Кошман и Аня Олицкая устроят друг другу «сладкую жизнь»! Журналистки отправятся на Бали. Там их ждет вовсе не райское наслаждение, а самый настоящий адский труд. Отдохнуть удастся только той, которая заработает больше денег – победительница 2 выпуска У кого больше? получит полный спектр СПА-услуг. А проигравшую ждет наказание. Таковы условия проекта!

На Бали Аня Олицкая будет продавать собственноручно изготовленные украшения и будет носить тяжелые корзины на голове, прямо как местные женщины. Настя Кошман попробует себя в роли таксистки и познакомится поближе с местными пауками. Узнай, кто победил, – смотри У кого больше? 1 сезон 2 выпуск от 07.09.2020.

У кого больше? 1 выпуск смотреть онлайн на Новом канале