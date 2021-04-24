Лера Парыгина о смене пола, романе с Топчай и сексе на проекте «Від пацанки до панянки». Предметка

Героиней нового выпуска Предметки пост-шоу стала Лера #Ким Парыгина – участница пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки», который выходит на Новом канале по понедельникам в 19:00.

#Ким о попытке суицида, безответной любви и оскорблениях матери. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Девушка покинула проект в восьмом выпуске, за шаг до полуфинала. Жалеет ли она, что опустила руки и не продолжила борьбу за победу? Удалось ли ей понять, кто она – мальчик или девочка? Правдивы ли слухи о романе Леры с Викой Топчай? Был ли секс на проекте «Від пацанки до панянки»? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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