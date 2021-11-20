Катя Лавриненко об отношениях с Клопотенко, ухаживаниях Равшана и работе у Адского Шефа. Предметка

Героиней нового выпуска спецпроекта Предметка с Сергеем Никитюком стала Катя Лавриненко, участница реалити «Адская кухня», которое Новый канала показывает по понедельникам в 19:00. Как в 20 лет девушке удалось стать су-шефом и для чего ей нужно было участие в ТВ-проекте? Действительно ли у нее завязались романтические отношения с Равшаном Хамидовым на проекте и общаются ли они сейчас? Какие закулисные скандалы не показали в эфире Адской кухни? И как она попала на работу в ресторан Шефа? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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