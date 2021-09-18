Зустрічай новий сезон спецпроекту Предметка з Сергієм Нікітюком! Героїнею першого випуску стала Женя Мазур, переможниця четвертого сезону гучного реаліті «Від пацанки до панянки». На її долю випало чимало труднощів: самотність, нерозуміння оточуючих, наркозалежність... А півроку тому Женя втратила маму, і в одну мить 20-річній дівчині довелося подорослішати та взяти відповідальність за молодшого брата. В інтерв'ю з Сергієм Нікітюком вона розповіла, як справляється з втратою і новими обов'язками, які лягли на її плечі, хто підтримує її, коли стає зовсім погано, і що змушує її жити далі.

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