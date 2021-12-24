Эксы Аня и Август о свадьбе, сексуальной несовместимости, долгах и проблемах после проекта. Предметка

Финалисты реалити «Эксы» на Новом канале – Аня Сулима и Август Козанчук в спецпроекте Предметка пост-шоу откровенно рассказали Сергею Никитюку, что изменилось в их отношениях после проекта. Почему долгожданная свадьба снова на паузе? Какие проблемы пара продолжает прорабатывать уже с двумя психотерапевтами? Удалось ли Ане и Августу решить финансовые споры, и почему после реалити они вернулись домой с большим долгом? Какой вопрос Сергея Никитюка довел Аню до слез? Ответы на эти и другие вопросы – в полном выпуске Предметки.

Смотри также:

Яна Беденко о беременности, расставании с мужем, драке на проекте и отказе работать у Шефа. Предметка

Антон Белей о сексе на проекте, будущей свадьбе и попытке открыть бизнес в Швеции. Предметка

Равшан Хамидов о сыне, интрижке с Катей, обиде на Шефа и войне с Громлюком. Предметка

Богдан Горносталь о неравных условиях, предвзятости Шефа и своей жесткой подставе. Предметка

Катя Лавриненко об отношениях с Клопотенко, ухаживаниях Равшана и работе у Адского Шефа. Предметка