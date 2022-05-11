Арина Любителева и Даша Майстренко о побеге из Испании, эвакуационном поезде и парне в генштабе

Мы запускаем новый сезон проекта Предметка, который будет называться Предметка. Переселенцы. Героями выпусков станут украинки, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу. Они расскажут ведущему Предметки, Сергею Никитюку, как добирались до выбранной страны, как искали жилье и получали выплаты, с какими трудностями столкнулись на своем пути, и как за эти два месяца им удалось устроить свою жизнь в чужой стране.

Героинями первого выпуска Предметка. Переселенцы стали выпускницы проекта Супер Топ-модель по-украински Даша Мастренко и Арина Любителева, которые после начала полномасштабной войны еще некоторое время оставались в Украине, а затем вынуждены были уехать за границу. Как девушки узнали о начале войны? Где Арина научилась пользоваться оружием? Что больше всего поразило Дашу в эвакуационном поезде? Почему, встретившись в Испании, девушки уже через месяц уехали в другие страны: Арина – в Латвию, Даша – в Германию? Какую помощь оказывают переселенцам эти страны, и как ее получить, а также ответы на многие другие вопросы смотрите в первом выпуске проекта Предметка. Переселенцы.

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