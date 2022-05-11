Арина Любітєлєва і Даша Майстренко про втечу з Іспанії, евакуаційний потяг та хлопця у генштабі

Ми запускаємо новий сезон проекту Предметка, який матиме назву Предметка. Переселенці. Героями випусків стануть українки, які через війну вимушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон. Вони розкажуть ведучому Предметки, Сергію Нікітюку, як добиралися до обраної країни, як шукали житло та отримували виплати, з якими труднощами зіштовхнулись на своєму шляху, та як за ці два місяці їм вдалося влаштувати своє життя в чужій країні.

Героінями первого випуску Предметка. Переселенці стали випускниці проекту Супер Топ-модель по-українськи Даша Мастренко та Арина Любітєлєва, які після початку повномасштабної війни ще деякий час залишались в Україні, а потім змушені були поїхати за кордон. Як дівчата дізнались про початок війни? Де Арина навчилась користуватися зброєю? Що найбільше вразило Дашу у евакуаційному потязі? Чому, зустрівшись в Іспанії, дівчата вже за місяць виїхали в інші країні: Арина - в Латвію, Даша – в Германію? Яку допомогу надають переселенцям ці країни та як її отримати, а також відповіді на багато інших питань дивіть у першому випуску проекту Предметка. Переселенці.

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