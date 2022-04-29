Германия повысит выплаты помощи беженцам из Украины

Германия продолжает поддерживать украинских переселенцев

С июня украинцам, которые ищут в Германии защиту от войны, будет предоставлен лучший уровень социальной защиты и поддержка в поиске работы. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Deutsche Welle. Изменения предусмотрены правительственным законопроектом, который вскоре рассмотрит Бундестаг.

Сейчас же беженцы из Украины получают социальную помощь на основании закона о переселенцах, которая составляла в зависимости от места пребывания несколько больше 300 евро в месяц для взрослого человека и немного меньше для несовершеннолетних детей.

Начиная с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с §24 закона о пребывании иностранцев, будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка пособия для взрослого — 449 евро. Соответствующие изменения 27 апреля одобрило федеральное правительство Германии. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро.

Украинцы, получившие защиту на основании §24 закона о пребывании иностранцев, имеют разрешение на работу без ограничений. Зарегистрироваться как соискателям работы, чтобы получать выплаты, украинцам нужно будет в центрах занятости – Jobcenter.

Конечно, очень приятно, что Германия поддерживает украинцев. Но хочется, чтобы немецкое правительство так же поддерживало Украину и военной техникой. Ведь пока Германия остается одной из стран, которая отказывается поставлять в Украину тяжелое вооружение, в том числе и танки.

Однако недавно произошел перелом. Немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. Но это еще не значит, что вооружение точно дадут. Почему – читай в материале.

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