Закон о беженцах из Украины в Польше: президент Дуда подписал новые изменения

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон переселенцев из Украины. Об этом сообщили на сайте президента.

В закон от 12 марта 2022 года были добавлены изменения, касающиеся временного допуска к медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL. В частности, изменения предполагают, что несовершеннолетние лица и лица с инвалидностью упрощенно получат налоговый номер.

Как уехать в Польшу из Украины? Маршрут, условия для беженцев и полезные ссылки

Также обновленный закон об украинских переселенцах в Польше позволяет украинцам оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком. Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.