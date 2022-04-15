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Закон о беженцах из Украины в Польше: президент Дуда подписал новые изменения

Закон о беженцах из Украины в Польше: президент Дуда подписал новые изменения

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон переселенцев из Украины. Об этом сообщили на сайте президента.

В закон от 12 марта 2022 года были добавлены изменения, касающиеся временного допуска к медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL. В частности, изменения предполагают, что несовершеннолетние лица и лица с инвалидностью упрощенно получат налоговый номер.

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Также обновленный закон об украинских переселенцах в Польше позволяет украинцам оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком. Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

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