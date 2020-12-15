14 декабря Новый канал презентовал сериал «Перші ластівки. Zалежні», самый резонансный проект на украинском ТВ. Зрители окунулись в новый сюжет и познакомились с совершенно новыми персонажами, большинство из которых сыграли актеры из первого сезона. Что они чувствовали, вернувшись на уже родную съемочную площадку? Сложно ли им было привыкать к новым ролям? Как они отреагировали, прочитав сценарий второго сезона? Обо всем этом актеры рассказали на съемочной площадке «Перших ластівок. Zалежні». Включай ролик и наслаждайся просмотром!

Смотри «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!

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