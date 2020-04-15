В первой серии молодежного триллера «Первые ласточки» на Новом канале одна из главных героинь – Полина Дудка – падает с крыши многоэтажки. В кадре это выглядит до ужаса реалистично, и мы уверены, многие задавались вопросом, как это было снято. Делала ли шаг в пропасть сама актриса – Мария Смолякова, или ее подменял профессиональный каскадер? Сколько дублей понадобилось для финального результата? На эти и многие другие вопросы об этом экстремальном моменте, ответы в видео.

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