Новый каналПервые ласточкиНовостиТест «Кто ты из «Первых ласточек»?

Тест «Кто ты из «Первых ласточек»?

Наверняка, во время просмотра молодежного триллера «Первые ласточки», в каждом из героев ты немного узнавал себя. Но с кем-то из персонажей сериала у тебя всё же больше общего, чем с остальными. Пройди тест и узнай правду!

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