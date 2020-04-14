Звезда «Первых ласточек» рассекретил свой первый гонорар

Александр Рудинский, сыгравший Никиту в сериале Нового канала «Первые ласточки», рассказал, как и когда заработал первые деньги

На тот момент парень только начинал актерскую карьеру. А стартовала она с небольшой роли в сериале.

– Самый первый гонорар – 1500 грн за один съемочный день, – вспоминает Александр. – Меня тогда утвердили на роль одноклассника одного из главных героев в восьмисерийке. Мне было 18, учился в Карпенко-Карого, жил в общежитии. Всего было шесть съемочных дней. Помню, прибежал в общагу, сказал: «Пацаны, я первый гонорар потрачу на вас!» В итоге так и сделал. Праздновали до утра (улыбается).

По словам Рудинского, гонорары у актеров сейчас разные. Все зависит от опыта, а также количества смен во время съемки. К примеру, актер получает 10 тысяч грн, но при этом смена может длиться как 15 минут, так и 10 часов.

К слову, актер также служит и в театре. Александр отметил, что на сцене нередко бывает сложнее, чем на съемках полнометражных фильмов или сериалов. И речь не только о финансах. Все дело в том, что актеров там много, и новые роли достаются не всем. Раз в три месяца происходит распределение на несколько спектаклей, при том, что артистов в труппе может быть 200 человек.

А пока готовится к съемкам второй сезон «Первых ласточек», все серии первого смотрите на YouTube-канале Нового канала. Запуск последних двух серий – во вторник и четверг в 12:00.

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