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15 квітня

Перші ластівки: Як знімалося падіння Поліни з даху. 1 серія

У першій серії молодіжного трилера «Перші ластівки» на Новому каналі одна з головних героїнь - Поліна Дудка - падає з даху багатоповерхівки. У кадрі це виглядає моторошно та дуже реалістично, і ми впевнені, багато людей задавалися питанням, як це було знято. Чи робила крок у прірву сама актриса - Марія Смолякова, або її підміняв професійний каскадер? Скільки дублів знадобилося для фінального результату? На ці та багато інших питань про цей екстремальний момент, відповіді в відео.

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Перші ластівки: Як знімалося падіння Поліни з даху. 1 серія
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