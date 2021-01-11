«Повисла довга пауза»: Олександр Рудинський із «Перших ластівок. Zалежні» – про реакцію на вагітність дружини

Актор серіалу Нового каналу став батьком майже чотири місяці тому. Народження сина він вважає одним із найкращих моментів у житті

Олександр Рудинський, який зіграв Льошу Сметаніна в серіалі Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні», реалізовується не лише як актор, а й як батько – на початку вересня в хлопця народився син. У розмові з Машею Єфросініною під час зйомки її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность» Олександр розповів, якою була його реакція на вагітність дружини Марії.

– Напередодні Нового року Марія зробила тест на вагітність. Вона вийшла і каже: «Сашо, по-моєму, я вагітна». А потім це підтвердилося тестом, який Марія поклала під ялинку. І повисла довга пауза, – згадує актор серіалу Нового каналу. – Я не здивувався, не розгубився. Просто в цей же момент почав думати, що потрібно робити далі, щоб усе було добре. Ми з Марією планували заводити дитину, але, якщо чесно, думали, що це станеться трохи пізніше.

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На одному сині Олександр зупинятися не збирається – на сімейне майбутнє в нього величезні плани.

– Дуже люблю дітей, моя мрія – щоб їх було багато! Один товариш сказав, що після народження сина я змінився, став більш зрілим. Дитина додала фарб моїй акторській грі, – додав Рудинський.

Більше про стосунки з дружиною Марією, виховання сина та роль у «Перших ластівках. Zалежні» – в інтерв’ю Олександра Рудинського Маші Єфросініній у рамках її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность»