Тая Щурук рассказала, как записывала самопробы для Ластівок…

В новом сезоне актриса сыграла Insta-блогершу Альбину Харткипер

Работа над сериалом «Перші ластівки. Zалежні», финальные серии которого Новый канал покажет 17 декабря в 21:00, для Таи Щурук стала настоящим вызовом. Если в первом сезоне ей досталась роль тихой, застенчивой «серой мышки», то на этот раз она перевоплотилась в настоящую секс-бомбу. На экране актриса предстала в образе дерзкой и раскованной Insta-блогерши Альбины Харткипер.

Тая Щурук снялась топлес в «Перших ластівках. Zалежні»: как это было

После премьеры «Перших ластівок. Zалежні» пользователи Сети засыпали Таю Щурук одобрительными отзывами о ее перевоплощении. По их мнению, актриса полностью «вписалась» в этого персонажа и безупречно справилась со своей работой. Что интересно, в новом сезоне сериала Нового канала девушке могла достаться совсем другая роль: сначала Тая прикипела душой к Карине.

«Перші ластівки. Zалежні» выйдут на стриминговом сервисе: где посмотреть сериал

Поскольку кастинг в сериал «Перші ластівки. Zалежні» проходил во время карантина, выбор актеров проходил в режиме онлайн. Кандидатам прислали синопсис проекта и несколько сцен из сценария, а они должны были записать самопробы.

– Когда начался поиск актеров для нового сезона «Ластівок…», мне прислали информацию о двух героинях – Карине и Альбине. Первая мне понравилась больше. Не знаю, почему, – поделилась Тая Щурук, песня которой прозвучала в сериале «Перші ластівки. Zалежні». – Но когда я прочитала сценарий первой серии – увидела, как Альбина говорит и ведет себя, сразу почувствовала: «Это же я!» Я долго колебалась, не могла выбрать, за какую роль хочу бороться. Поэтому решила записать пробы на обеих героинь, и сравнить, в чьей «шкуре» мне комфортнее работать. И когда я взялась за Альбину, почувствовала: это мое.

Для кастинга я записала заявочную сцену. То есть сцену, в которой Альбина Харткипер впервые появляется в сериале. И знаете, я так кайфонула! Оторвалась по полной, как говорится. Парень помогал мне записывать самопробы. И признаюсь: больше двух дублей он не выдержал! В итоге мы связались в ZOOM с нашим сценаристом Евгением Туником, обсудили персонажей и сам кастинг. Он сказал, что с самого начала хотел, чтобы роль Альбины досталась мне и очень обрадовался, увидев, как хорошо я справилась.

Финальные серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» смотри 17 декабря в 21:00 на Новом канале!