Тая Щурук записала пісню для Перших ластівок. Zалежні

Зірка серіалу Нового каналу дебютувала як співачка

14 грудня на Новому каналі розпочався тиждень «Перших ластівок. Zалежні»! Цього моменту фанати молодіжного трилеру чекали цілий рік! Серіал, який показуватимуть з понеділка по четвер по дві серії на день, занурить глядачів в абсолютно нову детективну історію. Вона триматиме в напруженні з першої до останньої секунди, заворожуватиме кадрами та шокуватиме сюжетними поворотами.

«Перші ластівки. Zалежні» по-новому розкриють улюблених акторів. Оскільки серіал набув формату антології, нашим «ластівкам» довелося зіграти абсолютно нових персонажів. Їх чекало повне перевтілення! Наприклад, Макс Девізоров заради ролі схуднув на 10 кілограмів та пофарбував волосся, а Саша Рудинський повністю змінив гардероб і «поставив» брекети. Але найбільшої трансформації з усіх акторів зазнала Таїсія-Оксана Щурук.

Тая Щурук знялася топлес у «Перших ластівках. Zалежні»: як це було

Якщо в першому сезоні серіалу Нового каналу дівчина грала «сіру мишку», то в другому все перевернулося з ніг на голову. Рожеве волосся, яскраві сукні, відверті вбрання, довгі нігті – це все про Альбіну Харткіпер, популярну Insta-блогерку. Однак у «Zалежних» акторці довелося поекспериментувати не лише з зовнішнім виглядом. Другий сезон молодіжного трилеру дав їй шанс дебютувати як поетесі та… співачці!

– У серіалі звучатиме вірш Тасі. Її персонаж Альбіна, за історією, Instagram-поетеса, – розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер «Перших ластівок. Zалежні». – Частину віршів я склав сам, вони смішні та простенькі. Але для сюжету також потрібна була серйозна лірика. Я вже хотів теж її писати, та вчасно поспілкувався з Тасею й дізнався, що вона займається поезією. Один з її віршів увійшов до серіалу, вона читає його на камеру в п’ятій серії. А згодом у неї виникла чудова ідея – перетворити цей вірш на пісню. Тася сама організувала процес запису, знайшла команду, і вони разом створили трек. Мені прийшов уже фінальний результат. Дуже радий, що в моїй команді працюють актори, які так горять ідеєю.

Тепер їх впізнають на вулицях: актори, які стали відомими після «Перших ластівок»

Пісня Таї Щурук, яка прозвучить у серіалі «Перші ластівки. Zалежні», отримала назву «Нас ніхто не кохав». Слова до неї дівчина написала ще кілька років тому, будучи студенткою першого курсу КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого.

– На першому курсі в нас було завдання від наставника Дмитра Михайловича Богомазова написати пісні. Кожен мав принести по одній композиції, – поділилася Тая Щурук. – Отримавши це завдання, я одразу ж взялася до справи. Довго сиділа, підбирала рими – і врешті-решт вдалося! Написала слова, мій брат підібрав приблизну мелодію, а потім з моїми одногрупниками ми її розвинули і створили інструментальне аранжування. Так і народилася «Нас ніхто не кохав».

Слухаємо саундтрек до серіалу «Перші ластівки. Zалежні»! Dakooka – «Хорошо, все плохо»

Дізнавшись, що в її героїні з «Перших ластівок. Zалежні» є тяга до віршування та поетики, Тая Щурук дуже зраділа. Вона запропонувала сценаристу та шоуранеру проекту Євгену Туніку власні вірші. Серед них був і текст пісні «Нас ніхто не кохав».

– Буквально через тиждень після нашої з Женею розмови мені надіслали новий блок сценарію, – зазначила Тая. – І що я бачу? В п’ятій серії – мої вірші, слова моєї пісні! Я була неймовірно щаслива!

Перетворити «Нас ніхто не кохав» на повноцінну пісню з серйозним аранжуванням Таї Щурук із «Перших ластівок…» допоміг її знайомий Євген Сімаков. Коли акторка дізналася, що в нього є студія, запропонувала разом попрацювати над її композицією, і він залюбки погодився.

– Женя Сімаков зробив величезний внесок у створення пісні «Нас ніхто не кохав», ми повністю її переробили, – розповіла виконавиця ролі Альбіни Харткіпер у «Перших ластівках. Zалежні». – Він зробив абсолютно нове аранжування, це вже не той варіант, який я створила на першому курсі Університету. Але теж дуже класний! Вокал – мій, а на беках мені допомагала одногрупниця Марія Стопник. Я дуже їй вдячна, пісня зазвучала ще краще завдяки її голосу.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!