Розовые волосы и татуировки: как актеры «Перших ластівок. Zалежні» готовились к новым ролям

Персонажи Таи Щурук и Макса Девизорова покорили зрителей еще до выхода сериала Нового канала в эфир. Рассказываем, как создавались их образы

В «Перших ластівках. Zалежні» (Новый канал) полюбившиеся по первому сезону актеры предстали перед зрителями в новых амплуа. Самые яркие перевоплощения — у героев Таи Щурук и Макса Девизорова.

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Секс-бомба Альбина Харткипер

Если в первом сезоне сериала Нового канала Тая Щурук играла «серую мышку», то в «Zалежних» все перевернулось с ног на голову. Розовые волосы, яркие платья, откровенные наряды, длинные ногти — это все об Альбине Харткипер, популярной Insta-блогерше.

— Во втором сезоне «Ластівок» я снималась в розовом парике. Уже во второй серии мы покажем, что это именно парик, а не настоящие волосы, — призналась Тая. — Также мы заказывали специальные линзы — они и меняют цвет глаз, и улучшают зрение, потому что у меня -4. Еще мне сделали длинные ногти! Когда-то я наращивала их, но уже давно с такими не хожу. В принципе, с таким маникюром было удобно ходить, но бытовые вопросы решать невозможно.

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Альбина обожает мини-платья, глубокие декольте и облегающие вещи. Чтобы выглядеть в них безупречно, Тая оттачивала рельеф.

— Я нашла очень классный YouTube-канал Blogilates. Его ведет американка Кэсси Хо, она показывает силовые упражнения, смешанные с пилатесом и кардио, — рассказала актриса сериала Нового канала. — У нее можно бесплатно получить календарь занятий. По нему я и работала утром и вечером, чтобы красиво выглядеть в кадре. Сейчас мне говорят, что похудела, но мой вес тот же — просто привела тело в тонус.

Бэдбой Назар Левицкий

Не менее яркий и персонаж Макса Девизорова — заядлый тусовщик и любитель запрещенных веществ Назар Левицкий. Специально для роли его постригли и покрасили в платиновый блонд. Девизоров не входил в кадр, пока ему не наклеят на шею временные тату — кресты и надпись «плохо все хорошо».

— Назар очень классно одевается, на него «ведутся» девушки. Все вещи — последний писк моды, — отметил актер.

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Кстати, наряды героя не только модные, но и еще более откровенные, чем мини-платья в сеточку, которые носит Альбина. Фанаты Девизорова будут счастливы, ведь в кадре много раз появится его обнаженный торс — тем более, что перед съемками Макс похудел на 10 килограммов.

— Я исключил из своего рациона углеводы, сладкое, перешел на белковое питание – в основном ел куриное филе и яйца. Вообще стал фанатом куриных яиц – мог есть их и на завтрак, и на ужин, – смеется Максим. – Трижды в неделю занимался в спортивном зале – ходил на беговой дорожке под музыку и сериалы.

Премьера «Перших ластівок. Zалежні» — 14 декабря в 21:00 на Новом канале!