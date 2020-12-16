«Перші ластівки. Zалежні» вийдуть на стрімінговому сервісі: де подивитися серіал

Нові серії опублікують на онлайн-платформі відразу після прем’єри на Новому каналі

У понеділок, 14 грудня, на Новому каналі відбулася прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні». До четверга включно з 21:00 в ефірі — по дві серії молодіжного трилера. На YouTube серіал розміщувати не будуть, але ті, хто не встиг подивитися «Ластівок…» під час прем’єри, зможуть зробити це на стрімінговому сервісі sweet.tv!

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Нові серії виходитимуть на онлайн-платформі відразу після виходу в ефір. Вони доступні передплатникам сервісу без будь-яких доплат.

«Перші ластівки. Zалежні» — це перший в Україні серіал-антологія. Тобто, новий сезон — не продовження попереднього, а абсолютно нова історія. При цьому глядачі побачать знайомих по першому сезону акторів — Олександра Рудинського, Максима Девізорова, Таїсію-Оксану Щурук, Максима Самчика, Вікторію Литвиненко, Олега Гоцуляка, Олександра Бегму та інших.

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Сюжет серіалу розгортається навколо студентів другого курсу факультету журналістики. Вони живуть звичайним життям — кохають, мріють, піддаються залежностям і борються з ними. Але все кардинально змінюється, коли в гуртожитку знаходять труп, а викладачка студентів затіває власне розслідування…

Тільки цього тижня дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з понеділка по четвер о 21:00 на Новому каналі!