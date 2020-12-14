Тая Щурук знялася топлес у «Перших ластівках. Zалежні»: як це було

Актриса серіалу Нового каналу розкрила одну з граней її персонажа, Альбіни Хаткіпер

У серіалі «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал покаже з 14 грудня по дві серії на день, Таїсія-Оксана Щурук зіграла популярну блогерку Альбіну Хаткіпер. Рожеве волосся, яскраві вбрання, довгі нігті – такою ви актрису ще точно не бачили. Але на цьому сміливі експерименти не закінчилися.

– Альбіна – вебкам-модель (дівчина, яка спілкується з клієнтами у відеочатах за гроші, – прим. ред.). Тож за сюжетом я мала роздягнутися, – розповіла Таїсія-Оксана. – Для мене відверті сцени – не проблема, адже це лише частина роботи. До того ж, на зйомках все було лояльно: соски заклеєні, все культурно. Нахабного оголення в кадрі не буде. Але красиві обриси тіла – так.

Тепер їх впізнають на вулицях: актори, які стали відомими після «Перших ластівок»

До речі, кадри з роздяганням – не просто ефектна картинка. У цій сцені прихований свій посил.

– Момент з оголенням – дуже крутий хід. Альбіна роздягає себе, але водночас вона себе й ховає. Це – одна з її масок, – зазначила актриса серіалу Нового каналу. – Їй треба роздягнутися, щоб відчути любов, якої їй не вистачає у стосунках і сім’ї. Щоб подивитися на себе очима людей, які бачать її оголеною. Це важлива тема – не просто зняла ліфчик, тут є сенс.

Дивіться серіал «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день (з понеділка по четвер) на Новому каналі!