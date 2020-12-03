«Перші ластівки. Zалежні» в цифрах и фактах

Продолжаем приоткрывать закулисные подробности самого ожидаемого сериала 2020 года

Чем меньше дней остается до премьеры сериала «Перші ластівки. Zалежні», который Новый канал покажет с 14 декабря, тем сложнее ждать. Чтобы утолить ваше любопытство, делимся несколькими интересными фактами о сериале.

2 розовых парика сменила Таисия-Оксана Щурук во время съемок. Они были абсолютно одинаковыми, просто первый быстро сносился, поэтому его пришлось заменить. Чтобы подготовить актрису к кадру, у гримеров и стилистов уходило около двух часов. За это время они: делали грим, надевали парик и цветные линзы, одевали девушку в яркие, но не всегда удобные костюмы. А еще за съемочный период Тая специально для роли дважды наращивала ногти.

Смерть раскрыла все скрытое… Вышел первый трейлер сериала «Перші ластівки. Zалежні»

3 яркие секс-сцены ждут зрителей «Ластівок…». Не всем они дались легко. Максиму Самчику, например, было очень неловко. А вот Таисия-Оксана Щурук не стеснялась ни минуты. Ни в секс-сценах с Максимом Самчиком, ни в кадрах, где нужно было поцеловаться с Максимом Девизоровым.

— У наших героев — Альбины и Назара — поцелуй был прописан только в одной или двух сценах. Они вроде как пара, а вроде как и нет. Поэтому мы с Максом Девизоровим добавляли в кадр, где это было уместно, поцелуи или другие проявления отношений. Так мы подчеркивали, что наши персонажи по-своему, но все-таки близки между собой, — рассказала актриса сериала Нового канала Таисия-Оксана Щурук. — Мне кажется, что мы с Максимом сделали Альбину и Назара более зависимыми друг от друга — это тоже было интересно.

Этеншн! Известны даты выхода серий «Перші ластівки. Zалежні»

8 серий «Перших ластівок. Zалежні» увидят зрители с 14 декабря. С понедельника по четверг в 21:00 Новый канал будет показывать по две серии.

41 день ушел на то, чтобы снять «Перших ластівок. Zалежні». Параллельно со съемками начался монтаж, чтобы точно успеть выпустить сериал в 2020 году. Практически все сцены снимались в Киеве — на факультете компьютерных наук и кибернетики и механико-математическом факультете Киевского национального университета им. Т. Шевченко, ночном клубе, студиях Нового канала и ICTV, вокзале, автобусном парке и даже на Байковом кладбище!

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні»

Более 57 тысяч обращений получила Национальная детская горячая линия «Ла Страда-Україна» после выхода первого сезона «Перших ластівок». Так как за помощью обращались не только дети и подростки, горячую линию в итоге переформатировали.

— Поскольку с каждым месяцем обращений от молодежи в возрасте 18-25 лет становилось все больше, было принято решение переформатировать Национальную детскую горячую линию в Национальную горячую линию для детей и молодежи, — отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Україна». — Теперь мы активно добавляем компонент молодежной поддержки в нашу работу, ведь нам важно быть с теми, кому это нужно.

Не пропустите премьеру «Перших ластівок. Zалежні» 14 декабря в 21:00 на Новом канале!