Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

До премьеры самого резонансного сериала на украинском ТБ – «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) – осталось всего две недели. Уже 14 декабря в 21:00 зрители окунутся в новую детективную историю, которая будет держать в напряжении с первой до последней секунды, завораживать кадрами и шокировать сюжетными поворотами. В эфире «Перші ластівки. Zалежні» проведут всего четыре дня: даты выхода серий второго сезона уже объявлены. Кстати, после телевизионной премьеры сериал не появится ни на сайте Нового канала, ни на YouTube. Поэтому советуем поставить напоминание, чтобы успеть посмотреть любимый проект!

А пока мы все с нетерпением ждем выхода молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» на Новом канале, предлагаем подписаться в социальных сетях на актеров, которые сыграли в нем главные роли. С большинством из них ты знаком еще с первого сезона, но в этом году к актерскому составу проекта примкнули еще несколько ярких личностей. Как их найти в Instagram, рассказываем прямо сейчас. Клацай на имена актеров и переходи по ссылкам – все очень просто!

Напомним, на прошлой неделе Новый канал и StarLight Originals представили официальный трейлер сериала «Перші ластівки. Zалежні». Насилие, наркотики, случайный секс, нелегальные заработки и… смерть. После просмотра ролика сразу становится понятно: во втором сезоне сериала Нового канала все будет по-взрослому.

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