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Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні»

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

До премьеры самого резонансного сериала на украинском ТБ – «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) – осталось всего две недели. Уже 14 декабря в 21:00 зрители окунутся в новую детективную историю, которая будет держать в напряжении с первой до последней секунды, завораживать кадрами и шокировать сюжетными поворотами. В эфире «Перші ластівки. Zалежні» проведут всего четыре дня: даты выхода серий второго сезона уже объявлены. Кстати, после телевизионной премьеры сериал не появится ни на сайте Нового канала, ни на YouTube. Поэтому советуем поставить напоминание, чтобы успеть посмотреть любимый проект!

А пока мы все с нетерпением ждем выхода молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» на Новом канале, предлагаем подписаться в социальных сетях на актеров, которые сыграли в нем главные роли. С большинством из них ты знаком еще с первого сезона, но в этом году к актерскому составу проекта примкнули еще несколько ярких личностей. Как их найти в Instagram, рассказываем прямо сейчас. Клацай на имена актеров и переходи по ссылкам – все очень просто!

Александр Рудинский

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Виталий Салий

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Таисия-Оксана Щурук

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Виктория Литвиненко

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Максим Девизоров

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Роман Ясиновский

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Анастасия Рула

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Олег Гоцуляк

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Максим Самчик

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Анастасия Пустовит

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Александр Бегма

Как их найти в Instagram: актеры молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

Напомним, на прошлой неделе Новый канал и StarLight Originals представили официальный трейлер сериала «Перші ластівки. Zалежні». Насилие, наркотики, случайный секс, нелегальные заработки и… смерть. После просмотра ролика сразу становится понятно: во втором сезоне сериала Нового канала все будет по-взрослому.

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