Смерть раскрыла все скрытое… Вышел первый трейлер сериала «Первые ласточки. Zависимые»

До премьеры молодежного триллера осталось меньше месяца

14 декабря «Первые ласточки. Zависимые» снова разделят жизни общества на «До» и «После». Они заставят открыть глаза и увидеть те страшные вещи, которые происходят вокруг. Покажут, какая опасность подстерегает нас и наших детей на каждом шагу. Остро, провокационно, а главное – правдиво.

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За несколько недель до премьеры StarLight Originals представляет официальный трейлер «Первых ласточек. Zависимых». Насилие, наркотики, случайный секс, нелегальные заработки и… смерть. После просмотра ролика сразу становится понятно: во втором сезоне сериала Нового канала все будет по-взрослому.

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«Каждый из тех, кого я выбрала, за эти 10 дней пережил больше, чем за 10 лет», – говорит в ролике Кира, которую сыграла Виктория Литвиненко. Похоже, нашим героям придется пройти настоящий ад, чтобы побороть собственных демонов и докопаться до правды.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!