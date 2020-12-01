stop_sexтинг – победитель в категории «Мир» международного конкурса «Партнерство ради устойчивого развития-2020»

Первый в Украине проект о защите детей от сексуального насилия в интернете #Stop_sexтинг стал единственным победителем в категории «Мир» в конкурсе «Партнерство ради устойчивого развития – 2020». Финалистов и победителя в категории «Мир» объявил музыкант, лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин.

Кампания «Partnership for Sustainability Award» основана Сетью Глобального договора ООН в Украине и имеет целью продвигать Цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительствами, гражданским обществом и академическими учреждениями. На конкурс 2020 года было подано беспрецедентное количество заявок: помимо Украины, участие в конкурсе приняли компании из Беларуси, Македонии, Польши и Турции. Жюри, оценивающее проекты, было также международным.

Проект #Stop_sexтинг был создан в 2018 году с целью защиты украинских детей от сексуального насилия в интернете. Команда проекта делает все, чтобы подростки и их родители осознавали все риски общения в онлайн-среде, а также знали, как можно защититься от киберпреступников. #Stop_sexтинг объединил общественные организации, бизнес и государственный сектор в Украине и мире для защиты детей от насилия и эксплуатации в интернете.

«Для нас большая честь и радость – стать победителями конкурса. На самом деле проект начинался с того, что я увидела видео Европола о сексуальном насилии над детьми в интернете и не могла заниматься ничем другим, кроме как думать о том, как распространить эту информацию среди детей, родителей и учителей в Украине. Именно из этого неравнодушия родился проект, который сейчас имеет мощную экспертизу на уровне мира и команду ведущих экспертов. Мы очень благодарны каждому из наших партнеров за эту награду», – отметила Анастасия Дьякова, советник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины и основательница образовательного проекта #Stop_sexтинг.

#Stop_sexтинг работает над разработкой и распространением образовательных уроков, семинаров, игр и упражнений, видеороликов, анимации и других образовательных ресурсов. За это время было проведено более 5 тысяч уроков для 100 тысяч детей в школах по всей стране, около 45 тысяч родителей и специалистов прошли семинары и вебинары.

Кроме этого, #Stop_sexтинг разрабатывает образовательный контент для детей в социальной сети ТикТок, который дал знания о безопасном пользовании интернетом более 1 млн пользователей. Осенью проект также начал сотрудничество с молодежным сериалом «Перші ластівки: Zалежні» от Нового канала.

Информационно-образовательная кампания по защите детей от сексуального насилия в интернете #Stop_sexтинг при поддержке компании Киевстар, уполномоченного президента Украины по правам ребенка выпустили адаптированную на украинском языке серию видеороликов CEOP для родителей о секстинге: видео объясняют, почему дети и подростки это делают, и как реагировать родителям.

В 2020 году в Украине начала работать правительственная консультационная линия 1545 (далее выбрать 3) для поддержки родителей и детей по вопросам безопасности в интернете.

Линия создана Правительственным контактным центром в партнерстве с образовательным проектом #Stop_sexтинг и при поддержке World Childhood Foundation, телеком-оператора «Датагруп» совместно с Министерством социальной политики Украины, Министерством внутренних дел Украины, уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

В рамках проекта #Stop_sexтинг в этом году начал работу интернет-портал сообщений о материалах, изображающих сексуальное насилие над детьми.

#Stop_sexтинг разрабатывает учебные материалы для учителей, которые могут провести уроки на тему безопасности в интернете. До 18 ноября был выпущен урок для учеников 3-4 класса. Также на сайте есть уроки для 5-8 и 9-11 классов.

Также был запущен чат-бот #Stop Sexting с целью защиты детей от сексуального насилия в интернете. Дети и подростки смогут получить инструкцию, что делать и куда обращаться, если их шантажируют в интернете и требуют контент сексуального характера.

Чат-бот работает на сайте https://stop-sexting.in.ua/chatbot и в Telegram @StopSextingBot.

О Глобальном договоре ООН в Украине

Глобальный договор ООН в Украине является официальным представителем сети Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact). Как особая инициатива Генерального секретаря ООН, это призыв к компаниям согласовывать свою деятельность и стратегию с десятью универсальными принципами в вопросах прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией. Это самая крупная инициатива корпоративного устойчивого развития в мире. К сети могут присоединиться все желающие компании, которые работают согласно с Целями устойчивого развития.

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