Этеншн! Известны даты выхода серий «Первые ласточки. Zависимые»

В ТВ-полете «Ласточки» проведут всего четыре дня

До премьеры молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые» остается меньше месяца! Уже 14 декабря в 21:00 на Новом канале стартует долгожданный второй сезон сериала, который в прошлом году совершил настоящую революцию на украинском телевидении. Новые персонажи, новый сюжет, новые, но не менее острые социальные темы… Да, во втором сезоне «Ласточкам» есть чем удивить зрителей!

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В эфире Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» проведут четыре дня – с 14 по 17 декабря включительно. Во втором сезоне, тайну названия которого раскрыл сценарист и шоураннер проекта Евгений Туник, зрителей ждет восемь серий. Они будут выходить по две в день.

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Важно! Посмотреть сериал «Первые ласточки. Zависимые» поклонники смогут только в эфире. После премьеры серии молодежного триллера не будут размещены на официальных ресурсах канала – ни на сайте, ни на YouTube. Поэтому сохраняй график выхода второго сезона «Ласточек» в закладки, чтобы не пропустить любимый ТВ-проект!

«Первые ласточки. Zависимые»: даты выхода серий

1-2 эпизоды – понедельник, 14 декабря, 21:00;

3-4 эпизоды – вторник, 15 декабря, 21:00;

5-6 эпизоды – среда, 16 декабря, 21:00;

7-8 эпизоды (финал!) – четверг, 17 декабря, 21:00

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!