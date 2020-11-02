Предупреждение буллинга, или как быстро стать своим среди чужих: полезная шпаргалка

Еще несколько лет назад термин «буллинг» был относительно новым для рядовых украинцев. Мало кто знал значение этого слова, но почти каждый сталкивался с ним как явлением. Сегодня же социальная проблема, которую вкладывают в этот термин, стала едва ли не самой актуальной в обществе. Для предупреждения и борьбы с буллингом введен целый ряд мероприятий: в школах и высших учебных заведениях проводят встречи с психологами, создаются специализированные организации, проводящие просветительскую работу по этой теме и оказывают реальную помощь пострадавшим и их родителям. Более того, эту тему поднимают на главных телевизионных площадках страны. Среди них и Новый канал, который первым на просторах украинского ТВ открыто заговорил о буллинге как важнейшей социальной проблеме, осветив ее в молодежном триллере «Первые ласточки».

– Буллинг – это одна из самых популярных проблем, с которой дети, подростки, студенты обращаются на Национальную горячую линию для детей и молодежи, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина», сотрудничество с которой помогло «Первым ласточкам» спасти более 20 000 жизней. – В 2020 году линия получила почти 2 000 обращений, касающихся буллинга со стороны сверстников. Первопричиной была именно ситуация буллинга, но последствия для детей, подростков, молодых людей были чрезвычайно сложными – кто-то говорил, что хочет совершить суицид, ведь больше нет сил терпеть травлю; кто-то пытался душевную боль вылить в физическую и прибегал к селфхарму; у некоторых были частые нервные срывы и истерики; кто-то отказывался от пищи, ведь сверстники называли их «жирными», «кабаносами», «уродами» и др.; некоторые замыкались в себе и просто прекращали общаться с окружающими, даже не соглашались звонить на горячую линию, выходили на связь только через Instagram-страницы. Такие ситуации показывают, что последствия буллинга очень серьезные и страшные, а иногда – непоправимые.

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Говоря терминологически, буллинг – это агрессивное поведение по отношению к одному лицу или группе лиц с целью унижения, доминирования, физического или психологического самоутверждения. Чаще всего от него страдают дети, подростки и молодежь. Но негативное влияние буллинга испытывают не только жертвы. Агрессоры и обычные наблюдатели тоже не получают от него пользы. Это отмечают эксперты Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина»:

– люди, пострадавшие от буллинга, испытывают замкнутость, одиночество, страх, тревогу, у них занижается самооценка, ухудшается здоровье, появляются суицидальные наклонности;

– люди, которые совершают буллинг, постоянно находятся в конфликте с собой, страдают от недопонимания с родителями и педагогами, чувствуют ухудшение психоэмоционального состояния. Кроме того, они могут быть привлечены к административной ответственности;

– люди, которые наблюдают буллинг, оказываются в негативной окружающей среде, теряют доверие и связи с друзьями, автоматически втягиваются в ситуации насилия, что грозит уничтожением всех моральных установок.

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Чаще всего дети, подростки и молодежь становятся жертвами буллинга, когда оказываются в новом коллективе. Координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина» Алена Кривуляк собрала основные советы, которые помогут освоиться в малознакомой социальной среде и быстро стать «своим среди чужих»:

Найти общий язык со всеми почти невозможно. К новеньким часто относятся подозрительно. Поэтому лучше первое время понаблюдать за всеми, потому что и они наблюдают за тобой; Настрой себя на позитив. В хорошем настроении скорее удастся понравиться большинству; Лучше занять выжидательную позицию и сдержанно реагировать на любые провокации со стороны «старичков»; Попробуй определить, кто в коллективе неформальный лидер – именно он или она будут влиять на формирование отношений с тобой; Узнай, какие правила существуют в группе, и пытайся их соблюдать. Твое уважение к окружающим поможет найти единомышленников и избежать негативных ситуаций, в том числе и буллинга.

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Если ты все же стал(а) жертвой буллинга или чувствуешь, что можешь попасть в подобную ситуацию, не молчи. Чтобы получить помощь, можно обратиться к:

любому работнику учебного заведения, где ты учишься;

полиции по телефону «102»;

взрослым, которым ты доверяешь;

работникам ювенальной превенции;

работникам медицинского учреждения;

общественным организациям, работающим в сфере защиты прав и интересов детей.

Кроме того, обратиться за помощью можно на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Украина» по телефонам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagra m – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – уже в декабре 2020 года на Новом канале.