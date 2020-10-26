Как вести соцсети безопасно: инструкция

Интернет — не самое безопасное место, но защитить себя от булинга и нежелательных связей в нем все же реально. Главное — соблюдать основные правила

Одна из тем, которую поднимут в сериале Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» — опасности, которые подстерегают в интернете. Речь идет и о шантаже, и о сексуальном насилии в интернете, и о кибербулинге. Эта проблема очень актуальна, ведь в Украине только 6,7% подростков не пользуются социальными сетями. 75% из опрошенных подростков подтвердили, что именно в соцсетях происходят нежелаемые коммуникации.

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Информационно-образовательная кампания #stop_sexинг собрала основные правила, придерживаясь которых вы сможете вести социальные сети без последствий:

Закрывайте профили в соцсетях, которыми пользуетесь. Так ваши посты и фото могут видеть лишь те, кто есть у вас в друзьях.

В друзья добавляйте лишь тех, кого знаете в реальной жизни. Интересный профиль, привлекательные фото, много подписчиков и «друзей» совершенно не означает, что это не фейковая страница. Для того, чтобы уберечь себя от возможных рисков, «незнакомцев» лучше оставить вне списка ваших друзей.

Не публикуйте личную информацию. Сюда входят номер телефона, адрес проживания, номер паспорта или иных документов, личные данные близких и родных. Поскольку в публичном доступе любой желающий сможет использовать эту информацию для достижения собственных целей.

Не отмечайте актуальную геолокацию. Например, если вы выехали за пределы города вместе с друзьями и решили сразу же выставить пару фото, не следует указывать свою геолокацию, поскольку по ней очень легко вычислить ваше месторасположение.

Не пишите откровенные посты. Если, к примеру, ваша семья приобрела новую машину, или вы все вместе собрались в отпуск в другой город/страну, то не стоит об этом писать на своих страницах в соцсетях. Мошенники могут использовать эту информацию для совершения неправомерных действий.

Перед отправкой любых фото- или видеоматериалов важно вспомнить о так называемом правиле билборда — представить эти материалы на большом билборде возле вашего места обучения, занятий спортом или работы, которые увидят все, кто проходит мимо. Хотели бы вы, чтобы это увидели люди? Если нет, то не стоит тогда отправлять фото- или видеоматериалы такого характера.

Относитесь ко всем онлайн-знакомым как к людям, которых на самом деле не знаете. Мир онлайн позволяет нам быть теми, кем хотим, поэтому здесь очень легко оказаться обманутым.

Помните, что в онлайн-мире все не так спокойно и безопасно, как кажется на первый взгляд. Любая информация, которую мы кому-то отправляем или где-то публикуем, остается здесь навсегда, без возможности удаления (даже если удалим все профили в соцсетях, увы).

«Первые ласточки. Zависимые» — уже этой зимой на Новом канале.