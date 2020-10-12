20 тысяч спасенных жизней: «Первые ласточки» продолжили сотрудничество с Национальной горячей линией «Ла Страда»

В прошлом году Новый канал совершил настоящий переворот в украинском ТВ-пространстве, выпустив в эфир молодежный триллер «Первые ласточки». Проект поднимал важные темы и освещал реальные проблемы современных подростков. «Ласточек», без преувеличения, обсуждала вся страна. Миллионы просмотров, десятки профессиональных наград, положительные отзывы критиков и обычных зрителей… Но самое главное достижение проекта – тысячи спасенных жизней. Благодаря сотрудничеству Нового канала с Национальной горячей линии «Ла Страда» о возможности связаться с координаторами, чтобы получить поддержку и реальную помощь, узнало много подростков, которые оказались в трудных жизненных ситуациях.

– Мы очень ценим сотрудничество с Новым каналом и молодежным триллером «Первые ласточки». Это очень круто, что украинские телеканалы могут транслировать такой важный социально активный и социально ответственный контент, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина». – Мы были бесконечно счастливы, что Новый канал расценил нас как партнеров, доверил нам оказание поддержки и помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях и, в частности, с намерением совершить самоубийство. Благодаря транслированию контактов Национальной детской горячей линии после выхода в эфир сериала «Первые ласточки» более 20 тысяч подростков и представителей молодежи из разных уголков Украины (в частности, и с неподконтрольных Украине территорий) и других стран (Словакии, Польши, Беларуси, Молдовы, Италии, РФ) смогли выговориться, получить поддержку и реальную помощь.

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Сейчас Национальная детская горячая линия «Ла Страда-Украина» расширяет направления своей деятельности. После выхода сериала «Первые ласточки» на Новом канале о возможности связаться с координаторами узнали не только подростки. Около 35% всех обращений – это молодежь в возрасте 18-25 лет.

– Даже сегодня – через год после выхода сериала – есть подростки и молодежь, которые обращаются к нам, потому что они увидели контакты именно в «Первых ласточках», – рассказала Алена Кривуляк. – На самом деле, мы понимали, что обращений на горячую линию после премьеры молодежного триллера будет очень много. Но не ожидали ТАКОГО наплыва. Благодаря сотрудничеству с Новым каналом мы увеличили часы работы Национальной детской горячей линии, а также штат консультантов, чтобы еще большее количество подростков и молодежи смогли получить поддержку тогда, когда им это необходимо. Мне кажется, что лучший показатель крутого телевизионного проекта – это длительный результат и положительное влияние на целевую аудиторию. Именно таким и является сериал «Первые ласточки».

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В этом году Новый канал продолжает сотрудничество с Национальной горячей линией «Ла Страда-Украина» в рамках молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые». И хотя во втором сезоне сериал приобрел формат антологии, и рассказывает совершенно новую историю, в нем поднимается много острых социальных проблем. Большинство из них тесно переплетаются с направлениями деятельности «Ла Страда», так что это сотрудничество обещает быть не менее плодотворным, чем в прошлом году.

– Бесконечно счастлив, что «Первые ласточки» стали рупором, благодаря которому подростки и молодежь узнали, что им есть куда обратиться за поддержкой и помощью. И я очень рад, что в новом сезоне наше сотрудничество с Национальной горячей линией «Ла Страда-Украина» продолжается, – отметил Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала. – «Первые ласточки. Zависимые» – более взрослый, дерзкий и острый проект. Но, как и в прошлом году, освещение социальных проблем – одна из главных наших задач. В сериале будут подниматься темы, близкие не только подросткам и молодежи, но и взрослому поколению. Безопасность в социальных сетях, буллинг со стороны сверстников, отношения родителей и детей, торговля собственным телом, сексуальное и домашнее насилие… Но ведущей, конечно, будет тема зависимости – от наркотиков, секса, денег, мыслей окружающих, боли прошлого и тому подобное.

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– Для нас сотрудничество с Новым каналом и молодежным триллером «Первые ласточки» чрезвычайно важно, – подытожила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина». – Благодаря нему мы расширяем возможности предоставления поддержки тем, кто в ней нуждается, и воплощаем свою основную функцию – услышать и помочь!

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – уже в декабре 2020 года на Новом канале

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