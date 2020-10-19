stop_sexтинг: «Первые ласточки» вступили в борьбу с сексуальным насилием в интернете

Сериал Нового канала продолжает поднимать важные темы и помогать молодежи справиться с волнующими их проблемами

«Первые ласточки» — сериал, который подтолкнул тысячи украинских подростков открыто говорить о своих проблемах, а их родителей — внимательно слушать и помогать. В первом сезоне сериала Новый канал начал продуктивное сотрудничество с сотрудничество с Национальной горячей линией «Ла Страда», которое продолжилось и во втором сезоне «Первые ласточки. Zависимые». Поскольку в новом сезоне молодежного триллера красной питью через сюжет проходит актуальная тема зависимости, и в частности, зависимости от социальных сетей, мнения окружающих и интернета, Новый канал пригласил к сотрудничеству экспертов в данной теме – образовательный проект #stop_sexтинг.

20 тысяч спасенных жизней: «Первые ласточки» продолжили сотрудничество с Национальной горячей линией «Ла Страда»

— Главные задачи проекта #stop_sexтинг — защита украинских детей от сексуального насилия в интернете. Мы делаем все, чтобы подростки и их родители осознавали все риски общения в онлайн-среде и знали, как можно защититься от киберпреступников, — говорит советник по вопросам защищенности человека в Интернете при Вице-Премьер-министре – Министре цифровой трансформации Украины и основатель образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова.

— В «Первых ласточках. Zависимые» поднимаются более острые темы. Наши герои — уже не школьники, а студенты. Перед ними стоят новые вызовы, они сталкиваются с более взрослыми проблемами. Это не только буллинг и безопасность в соцсетях, но и опасность веб-моделинга, сексуальное и домашнее насилие, наркотики, — отметил сценарист и шоураннер обеих сезонов сериала Женя Туник. — Сериал находит отклик в сердцах зрителей и помогает людям, а это — самое главное.

Глазами актера: Максим Самчик показал закулисье съемок «Первых ласточек. Zависимых»

Команда проекта #stop_sexтинг уже несколько лет проводит просветительскую кампанию и помогает подросткам, пострадавшим от киберпреступности. А благодаря «Первым ласточкам. Zависимые» об этом проекте узнает еще больше украинцев.

— Современная молодежь доверяет лидерам мнений, в том числе героям и актерам популярных сериалов. Так что «Первые ласточки» помогут донести нашей целевой аудиторию очень важную информацию, — отметила Анастасия. — В сериале поднимаются вопросы поведения подростков в сети, которые созвучны с теми, над которыми работает наш проект: например, общение с незнакомцами, шантаж, кибербуллинг и «суицидальные» игры. К тому же, «Ласточек» смотрят и родители, и специалисты из различных сфер, которые работают с детьми и подростками. Им тоже важно знать, как обезопасить детей и в реальной, и в онлайн-жизни.

Камера, стоп! Новый канал завершил съемки сериала «Первые ласточки. Zависимые» (ФОТО)

«Первые ласточки. Zависимые» и #stop_sexтинг проведут совместную информационную кампанию. На сайте Нового канала целый раздел будет посвящен теме безопасности в интернете: специалисты #stop_sexтинг расскажут, как правильно вести соцсети, не стать жертвой интернет-буллинга и т.д.

#stop_sexтинг: как обратиться за помощью

Каждый подросток или родитель, который столкнулся с сексуальным насилием в интернете или хочет обезопаситься на будущее, может прибегнуть к помощи проекта #stop_sexтинг:

задать вопрос чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

узнать ответы на самые популярные вопросы о сексуальном насилии: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;

позвонить на консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете: 1545 (дальше выбрать 3).

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» — в декабре 2020 года на Новом канале!