Все кроется в слове «Zависимые»: раскрываем социальный месседж второго сезона «Первых ласточек»

В прошлом году Новый канал решился на резонансный эксперимент, выпустив в ТВ-полет сериал «Первые ласточки». Молодежный триллер, который поднимал острые социальные проблемы, по-настоящему поразил общество. Зрители не могли поверить, что с телеэкранов им рассказывают о реальных страшных вещах, которые происходят вокруг. Как результат – миллионы просмотров и десятки профессиональных наград. Но самое главное – «Первым ласточкам» удалось спасти более 20 000 жизней. Благодаря сотрудничеству проекта с Национальной горячей линией «Ла Страда» украинские подростки и молодежь узнали о возможности поделиться своими проблемами и получить помощь.

«Первые ласточки. Zависимые» переняли эстафету и продолжили осуществлять социальную миссию. Несмотря на то, что в новом сезоне сериал приобрел формат антологии и рассказывает совершенно новую историю, в сюжет, как и в прошлом году, были заложены сверхважные месседжи. Он затронет целый ряд острых социальных тем: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, двойная жизнь, дифференциация на богатых и бедных, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, мыслей окружающих и интернета в целом, принятие себя… Все эти линии интерпретированы в одну главную фабулу – зависимость.

– Сегодня слово «зависимость» для каждого имеет свое значение, – рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер «Первых ласточек». – Кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Также она ассоциируется с тесной связью двух или нескольких человек. Есть зависимость от мнений, суждений, взглядов окружающих и общества в целом… Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. Так же и герои второго сезона «Первых ласточек». Причем как взрослое, так и молодое поколение. Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны, каждый имеет свою зависимость. Насколько она опасна в разрезе настоящего? Это мы и попытаемся показать.

Как и в первом сезоне, сериал «Первые ласточки. Zависимые» будет освещать проблему отношений родителей и детей. Эту тему можно назвать одной из основополагающих в сюжете. Ведь все мы знаем, что большинство наших проблем родом из детства.

– Отношения родителей и детей – это форматная фишка нашего сериала, – отметил Евгений Туник, сценарист и шоураннер «Первых ласточек». – Поэтому мы решили не пренебрегать этой темой при написании сценария, а продолжить ее раскрывать. Но родителям наших героев выделено не так много экранного времени, как в прошлом году. В первом сезоне они в определенной степени были основными персонажами: много взаимодействовали с другими героями, влияли на поведение своих детей, подталкивали их к чему-то, сами того не понимая, были несколько инфантильными… В этом году через родителей мы только демонстрируем, что не так с ребенком. Погружаемся в семьи главных героев, чтобы показать, почему они стали такими, какими есть, и где находится корень их проблем.

Поднимая сверхважные социальные темы в сериале «Первые ласточки. Zависимые», Новый канал не мог не заручиться поддержкой соответствующих организаций. Ведь наша задача – не только показать наличие проблем, но и найти возможности для их решения. Именно поэтому в новом сезоне «Первые ласточки» продолжили работу с Национальной горячей линией «Ла Страда-Украина» и привлекли к сотрудничеству экспертов в борьбе с сексуальным насилием в интернете – образовательный проект #stop_sexтинг.

– Основными задачами горячей линии является предоставление информационных, социально-психологических и правовых консультаций детям, подросткам и молодежи, которые столкнулись с насилием и жестоким обращением, проблемами в семье и общении со сверстниками, дискриминацией, нарушением прав, психологическими проблемами, алкогольной или наркотической зависимостями и т.д., – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина». – И большинство этих направлений деятельности пересекается с темами, которые будут подниматься во втором сезоне «Первых ласточек». А именно: налаживание отношений между родителями и детьми, безопасная реализация себя, предупреждение буллинга со стороны сверстников, насилия и жестокого обращения; безопасные отношения с любимым человеком. Мы искренне верим, что сотрудничество Национальной горячей линии «Ла Страда» с проектом Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» будет не менее плодотворным, чем в прошлом году. Даже одна спасенная жизнь – это уже большое достижение.

Кибербуллинг, шантаж в сети, опасность онлайн-общения с незнакомцами. Это основные темы, поднятые Новым каналом в сериале «Первые ласточки», которые пересекаются с деятельностью проекта #stop_sexтинг.

– Согласно последним исследованиям, 21,1% опрошенных подростков Украины принимали участие в издевательствах и унижении других в онлайн, 21,5% – пострадали от издевательств и унижений, – подчеркнула советник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины и основатель образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова. – Каждый третий несовершеннолетний готов встретиться с человеком, которого он или она знает только через интернет. Статистика шокирует. Чаще всего к нам через чат-бот в Telegram обращаются дети и подростки, которых шантажируют интимными фотографиями, из-за чего они боятся рассказать об этом взрослым. Преступники действуют таким образом, что ребенок чувствует себя виноватым. Также к нам обращаются за помощью родители, которые волнуются за детей и знают, что дочь или сын попали в рискованное взаимодействие в онлайн, например, шантаж в сети или стали жертвами кибербуллинга. Набирают «популярность» обращения относительно онлайн-груминга – когда взрослые строят доверительные отношения с детьми для сексуального насилия в онлайн или реальной жизни. Именно поэтому сверхважно напоминать детям и подросткам, что к онлайн-«друзьям» стоит относиться с большой осторожностью. Ведь мы никогда не знаем, кто находится по ту сторону экрана.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» – в декабре 2020 года на Новом канале!