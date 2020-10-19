Кто должен заботиться о контрацепции – парень или девушка? Макс Девизоров о первом сексуальном опыте

Актер стал героем образовательного проекта «Dialog с Первыми ласточками» Фонда Елены Пинчук

Многие подростки, начиная половую жизнь в раннем возрасте, совершенно не готовы к этому шагу. Часто лишиться невинности они решаются, чтобы избежать насмешек сверстников, доказать им свою «крутость», или же они просто поддаются синдрому толпы: «Все так делают – и я буду». Однако первый сексуальный опыт, подпитанный подобными мотивами, может привести к негативным последствиям – от нежелательной беременности до инфекций, передающихся половым путем.

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Как понять, что ты готов начать вести половую жизнь? Как выбрать идеального партнера и место? Как подготовиться к сексу и что делать непосредственно во время первого раза? На эти и многие другие вопросы психологи проекта «Dialog с Первыми ласточками» ответили вместе с Максимом Девизоровым – звездой сериала «Первые ласточки» и веб-сериала FAKE (Новый канал). В частности, они обсудили, кто должен отвечать за контрацепцию – парень или девушка.

– Мне кажется, думать о контрацептивах должен парень, – отметил Максим Девизоров, который рассказал, стоит ли употреблять алкоголь перед первым сексом. – Потому что презерватив – это больше наш, мужской, «аксессуар».

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Психологи проекта «Dialog с Первыми ласточками» спросили, почему, по мнению Макса, о контрацептивах не может позаботиться девушка. Задумавшись и проанализировав в голове этот вопрос, актер ответил:

– Наверное, я не прав. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения заботы о себе, о контрацептивах необходимо думать и парням, и девушкам. Покупать презерватив должен тот, кому не наплевать на свое здоровье.

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– Вопросы контрацепции, когда мы говорим о безопасности друг друга, было бы неплохо обсуждать в паре, – добавили психологи проекта «Dialog с Первыми ласточками». – Если я не могу сказать своему партнеру, чтобы он надел презерватив, то, наверное, вообще не стоит заниматься с ним сексом. Потому что скорее всего я не смогу заговорить с ним и о других важных моментах. И это чревато не только с точки зрения нежелательной беременности или инфекций, передающихся половым путем. Возможно, я не решусь сказать, что мне некомфортно или больно. Таким образом впечатления о первом сексуальном опыте будут испорчены.

*Образовательный центр Dialog Hub Фонда Елены Пинчук – это пространство свободных разговоров о сексуальном образовании. Лекторы и резиденты без нравоучений и неформально рассказывают о сексе, отношениях, ВИЧ, психологии и познании своего тела. Лекции проходят как офлайн, так и онлайн на YouTube-канале Dialog Hub.