Актор став героєм проекту «Dialog з Першими ластівками» Фонду Олени Пінчук

Багато підлітків починають займатися сексом надто рано. І часом причина, яка штовхає їх позбутися цноти, криється зовсім не в готовності вступити у доросле життя. Часто на цей крок вони зважуються тому, що їх дражнять однолітки. Або ж їм здається, що спливає час, мовляв: «Всі вже займаються сексом, а я що, невдаха?»

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То коли ж варто починати вести статеве життя? Як правильно вибрати партнера й ідеальне місце? Хто має відповідати за контрацептиви – хлопець чи дівчина? Як зрозуміти, що ти справді готовий до цього кроку? І що робити безпосередньо під час першого разу? Про це психологи проекту «Dialog з Першими ластівками» говорили з Максимом Девізоровим – зіркою серіалу «Перші ластівки» та веб-серіалу «FAKE» на Новому каналі.

Зокрема, вони обговорили популярний міф про те, що під час першого сексу розслабитися і налаштуватися відмінно допомагає алкоголь. Максим Девізоров зазначив, що в його оточенні це звичайна практика. І поцікавився у психологів, що вони думають про таке «заспокійливе».

– Багато моїх друзів перед тим, як вперше зайнятися сексом, вживали алкоголь. Вино, горілка, віскі… Будь-яке «пальне», яке допомагає розслабитися і зняти напруження, – зізнався актор «Перших ластівок», новий сезон яких вийде на екрани вже у 2020 році.

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Психологи проекту «Dialog з Першими ластівками» зазначили, що алкоголь діє на організм, як гальмівна рідина. Він притупляє концентрацію уваги і фізичні відчуття. Більше того, негативно впливає на ерекцію. А оскільки перший секс – і без того хвилююча й доволі тривожна подія, правильнішим буде рішення утриматися від випивки.

Крім того, психологи підкреслили, що часто молоді люди вживають алкоголь перед першим сексом, керуючись думкою: «Зараз вип’ю, розслабляюся – і зможу це зробити». Але в такому випадку вони радять гарненько подумати і чесно відповісти самому собі на питання: «Якщо мені потрібно розслабитися за допомогою чогось, щоб зважитися на близькість, можливо, я просто недостатньо до цього готовий?»

– Не можу погодитися на 100%, – зазначив Максим Девізоров. – Згадуючи свій перший сексуальний досвід, скажу, що алкоголь надає впевненості у собі. Він допомагає розслабитися, позбутися почуття ніяковості…

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Частково це так і є. Психологи проекту погодилися, що випивка справді «розв’язує руки», розгальмовує бажання. Але нагадали: під дією алкоголю концентрація уваги знижується, тому великий ризик не почути свого партнера й не відчути повною мірою тонкощі процесу, які приносять задоволення обом.

*Освітній центр Dialog Hub Фонду Олени Пінчук – це простір вільних розмов про сексуальну освіту. Лектори та резиденти без повчань і неформально розповідають про секс, стосунки, ВІЛ, психологію та пізнання свого тіла. Лекції проходять як офлайн, так і онлайн на YouTube-каналі Dialog Hub.

Незабаром відверта розмова Максима Девізорова з’явиться на YouTube-каналі Dialog Hub. Слідкуйте за новинами!

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