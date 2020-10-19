stop_sexтинг: «Перші ластівки» вступили в боротьбу з сексуальним насильством в інтернеті

Серіал Нового каналу продовжує піднімати важливі теми й допомагати молоді впоратися з проблемами, що їх хвилюють

«Перші ластівки» – серіал, який спонукав тисячі українських підлітків відкрито говорити про свої проблеми, а їх батьків – уважно слухати і допомагати. У першому сезоні серіалу Новий канал почав продуктивну співпрацю з співпрацю з Національною гарячою лінією «Ла Страда», яка продовжилася і в другому сезоні «Перші ластівки. Zалежні». Оскільки в новому сезоні молодіжного трилера червоною ниткою через сюжет проходить актуальна тема залежності, та зокрема, залежно від соціальних мереж, думки оточуючих і інтернету, Новий канал запросив до співпраці експертів у цій темі – освітній проект #stop_sexтинг.

20 тисяч врятованих життів: «Перші ластівки» продовжили співпрацю з Національною гарячою лінією «Ла Страда»

– У «Перших ластівках. Zалежні» піднімаються гостріші теми. Наші герої – вже не школярі, а студенти. Перед ними стоять нові виклики, вони стикаються з дорослішими проблемами. Це не лише булінг і безпека в соцмережах, а й небезпека веб-моделінгу, сексуальне та домашнє насильство, наркотики, – зазначив сценарист і шоуранер обох сезонів серіалу Женя Тунік. – Серіал знаходить відгук у серцях глядачів і допомагає людям, а це – найголовніше.

– Головні завдання проекту #stop_sexтинг – захист українських дітей від сексуального насильства в інтернеті. Ми робимо все, щоб підлітки і їхні батьки усвідомлювали всі ризики спілкування в онлайн-середовищі і знали, як можна захиститися від кіберзлочинців, – говорить радник з питань захищеності людини в Інтернеті при Віце-Прем’єр-міністрі – Міністрі цифрової трансформації України та засновник освітнього проекту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова.

Очима актора: Максим Самчик показав залаштунки зйомок «Перших ластівок. Zалежних»

Команда проекту #stop_sexтинг вже кілька років проводить просвітницьку кампанію і допомагає підліткам, постраждалим від кіберзлочинності. А завдяки «Першим ластівкам. Zалежні» про цей проект дізнається ще більше українців.

– Сучасна молодь довіряє лідерам думок, зокрема й героям та акторам популярних серіалів. Тож «Перші ластівки» допоможуть донести нашій цільовій аудиторії дуже важливу інформацію, – зазначила Анастасія. – У серіалі піднімаються питання поведінки підлітків у мережі, які співзвучні з тими, над якими працює наш проект: наприклад, спілкування з незнайомцями, шантаж, кібербулінг та «суїцидальні» ігри. До того ж, «Ластівок» дивляться і батьки, і фахівці з різних сфер, які працюють з дітьми та підлітками. Їм теж важливо знати, як убезпечити дітей і в реальному, і в онлайн-житті.

Камера, стоп! Новий канал завершив зйомки серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (ФОТО)

«Перші ластівки. Zалежні» та #stop_sexтинг проведуть спільну інформаційну кампанію. На сайті Нового каналу цілий розділ буде присвячений темі безпеки в інтернеті: фахівці #stop_sexтинг розкажуть, як правильно вести соцмережі, не стати жертвою інтернет-булінгу і т.д.

#stop_sexтинг: як звернутися по допомогу

Кожен підліток або батьки, які зіткнулися з сексуальним насильством в інтернеті чи хоче убезпечитися на майбутнє, може отримати допомогу проекту #stop_sexтінг:

поставити запитання чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

дізнатися відповіді на найпопулярніші запитання про сексуальне насильство: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;

зателефонувати на консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті: 1545 (далі обрати 3).

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – у грудні 2020 року на Новому каналі!