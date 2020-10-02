Камера, стоп! Новий канал завершив зйомки серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (ФОТО)

Друга ночі. Набережна Дніпра. На майданчику серіалу «Перші ластівки. Zалежні» стоїть дзвінка тиша. Всі затамували подих – знімається крайня сцена сезону. Актори вимовляють останні репліки, звучить команда «Стоп, знято!» – і майданчик вибухає бурхливими оплесками. До цього моменту знімальна група проекту йшла кілька місяців: робота над серіалом «Перші ластівки. Zалежні» нарешті завершена.

– Мені дуже сумно. Навіть не віриться, що зйомки добігли кінця, – поділився Олег Гоцуляк, виконавець однієї з головних ролей у серіалі. – Здається, що минуло не два місяці, а два роки. Всі звикли одне до одного, зріднилися. Це як у дитячому таборі – ти прощаєшся з друзями, які за короткий час стали для тебе справжньою родиною. Я поки що не можу усвідомити, що відбувається. Сумно, що це кінець.

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– Це був дуже крутий період, чудові зйомки, – додала Анастасія Пустовіт, ще одна «ластівка». – Можу сказати, що «Перші ластівки. Zалежні» – один із найкращих проектів, щонайменше, щодо роботи з людьми. Те, як всі тут ставляться одне до одного. Те, в якій атмосфері відбуваються зйомки. Дуже шкода з цим прощатися. Буду дуже скучати за всією командою!

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Зйомки молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні» тривали два місяці. За цей час вдалося відзняти всі вісім епізодів серіалу, прем’єра яких відбудеться вже в грудні 2020 року. Недоспані ночі, багатогодинні знімальні зміни, постійно мінливі погодні умови… Команда подолала чимало труднощів, щоб глядач залишився задоволений результатом, який побачить на екрані.

– Нам вдалося відзняти весь необхідний матеріал, це вже велика удача! – зазначив Валентин Шпаков, режисер серіалу «Перші ластівки. Zалежні». – Адже зйомки були не з легких. З нами постійно щось траплялося: злітали декорації, ламався транспорт, вимикалася електрика… А після того, як в середині зйомок сценариста і шоуранера серіалу Женю Туніка вкусив кліщ, я вирішив, що нас прокляли! (сміється) Але світлі душі та гарячі серця команди героїчно витягли проект. І за це їм щиро дякую!

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Кожен, хто був задіяний у зйомках, віддавався роботі на 100% – від освітлювачів і операторів до команди стилю та адміністраторів локацій. Та й актори були активно залучені у процес! Вони не бездумно заучували сценарій, а намагалися зрозуміти своїх персонажів, як то кажуть, побути в їхній шкурі.

– Кожен з акторів постійно пропонував якісь ідеї, хотів удосконалити свого персонажа, – розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки. Zалежні». – І ми з Валиком [Валентин Шпаков, режисер] завжди йшли на поступки, завжди прислухалися. Головне було – не перейти межу. Адже кожному актору хочеться, щоб його персонаж був найкрутішим, найекстравагантнішим, найяскравішим. Але потрібно дивитися концептуально на всю картинку серіалу, щоб вона була кардіограмою, а не карлючками. Та багато ідей наших акторів ми зрештою взяли в роботу. Наприклад, Саша Рудинський запропонував, щоб у нього були брекети, а Тая Щурук захотіла зробити своїй героїні нігті-кігті. Про це навіть не думали спочатку, але ідеї нам сподобалися, і ми охоче їх прийняли. З Олегом Гоцуляком довго обговорювали, яка зачіска має бути у його персонажа, речі якого бренду він носитиме. Зупинилися на Філіпі Пляйні, щоб це було максимально смішно. Дуже багато що додали й дорослі актори – Віталій Салій, Роман Ясиновський, Віка Литвиненко, Ада Роговцева…

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Крайній знімальний день на майданчику серіалу «Перші ластівки. Zалежні» видався дуже емоційним. Атмосферу, яка панувала в ту ніч на набережній Дніпра, складно передати словами. Всі члени команди не могли наговоритися одне з одним і безперестанку жартували. При цьому відчувалося певне напруження – всі розуміли, що підійшли до фінішу.

– Останній день, особливо на такому чудовому проекті, – завжди велика драма, – поділився Максим Девізоров, актор серіалу «Перші ластівки. Zалежні». – Спочатку ти з довго чекаєш старту зйомок, відчуваєш нестерпне бажання рвонути на майданчик просто зараз, мучишся. Коли ж усе нарешті починається, радієш, як дитина. А потім раз, і розумієш: це кінець, два місяці вже промайнули. Я зараз відчуваю коктейль емоцій: мені і сумно, і радісно, і якось спокійно. Звісно, дуже шкода, що зйомки добігли кінця. Та водночас я гордий, що наша шалено заряджена команда спрацювала на 200%. Упевнений, результат це лише доведе!

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Цікаво, що ніхто зі знімальної групи не поспішав додому, щойно пролунала фінальна режисерська команда «Стоп, знято!» Ніхто не хотів розходиться так скоро. Тому, коли техніка була зібрана, костюми – складені, а грим – знятий, команда влаштувала невелику вечірку на честь закінчення зйомок.

– Остання зміна була нескладною, ми переважно дознімали «хвости», – розповів режисер серіалу «Перші ластівки. Zалежні» Валентин Шпаков. – Та й після п’яти забійних знімальних днів напередодні крайня зміна виявилася приємною підготовкою до вечірки з нагоди закінчення зйомок! Я відчував неймовірну вдячність команді і, звісно ж, акторів. Після зміни ми натхненно спілкувалися кілька годин, згадуючи все, що з нами сталося за останні два місяці.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» запланована на грудень 2020 року