Александр Рудинский из сериалов «Первые ласточки» и «Первые ласточки. Zависимые» (Новый канал) эксклюзивно рассказал о первых часах отцовства

Этой ночью, с 8 на 9 сентября, Александр Рудинский, сыгравший роль хулигана Никиты Маслоу в сериале «Первые ласточки», впервые стал папой. Супруга актера Мария родила ему наследника – сына.

– Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, а случилось это в 23:58! – рассказал Новому каналу счастливый отец. – Мы назвали его Петром.

Как настоящий киношник, Рудинский не смог не снять первые крики своего сына на видео. Что ж, кричит Петр Александрович прекрасно!

– Сразу после рождения я смог подержать малыша, – делится актер сериала Нового канала. – А потом почти всю ночь не мог сомкнуть глаз. Только минут 40 поспал рядом с сыном. Лицом к лицу.

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Александр Рудинский переживал, что из-за плотного рабочего графика может пропустить рождение первенца. Но его страхи оказались напрасными. Актер смог побыть с любимой и малышом, но уже утром отправился на съемочную площадку сериала «Первые ласточки. Zависимые».

От всей души поздравляем Александра и Марию с первенцем! Желаем новоиспеченным родителям сил и терпения, а малышу – здоровья!