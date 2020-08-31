«Первые ласточки. Zависимые»: о чем говорит название второго сезона?

Важную деталь грядущего сезона «Первых ласточек» объяснил Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала

В июле Новый канал приступил к съемкам нового сезона сериала «Первые ласточки». Работа над проектом идет полным ходом, его премьера запланирована на конец 2020 года. Как мы писали ранее, в этом сезоне «Первые ласточки» обрели формат сериала-антологии: актеры – те же, фабула и персонажи – совершенно новые.

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Подробности сюжета и распределение ролей в молодежном триллере пока не разглашается. Однако, чтобы подогреть интерес публики к грядущей премьере, команда сериала поделилась первыми кадрами со съемочной площадки. Судя по фото, в новых «Ласточках» все будет по-взрослому!

Второй сезон сериала получил название «Первые ласточки. Zависимые». Казалось бы, добавилось всего одно слово с латинской Z в «заглавии», но оно обладает большой смысловой нагрузкой. Какой посыл скрывается за этим названием, объяснил Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки».

– Мы долго искали название, которое бы характеризовало каждого из персонажей сериала, отражало сюжетные линии и имело актуальный социальный месседж. Сегодня слово «зависимость» для каждого имеет свое значение: кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Также она ассоциируется с тесной связью двух или нескольких людей. Есть зависимость от мнений, суждений, взглядов окружающих и общества в целом…

Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. Такие же и герои второго сезона «Первых ласточек». Причем как взрослое, так и молодое поколение. Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны, каждый имеет свою зависимость. Насколько она опасна в разрезе настоящего? Это мы и попробуем показать. А латинская Z в начале названии сезона дает понимание, о ком сериал: о молодых людях – сегодняшних 18-20-летних.

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