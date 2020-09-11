Кто Друг? Раскрыта главная интрига первого сезона «Ласточек»

Сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки» Евгений Туник объяснил финал первого сезона

Финальная сцена 8-й серии «Первых ласточек» оставила после себя множество вопросов. И главный среди них – «Кто все-таки скрывался под капюшоном?» В поисках ответов поклонники проекта снова и снова пересматривали серии, пытаясь найти хоть малейший намек на личность Друга, пристально рассматривали скриншоты и допрашивали актеров в Direct. Но их старания не увенчались успехом.

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Когда Новый канал объявил о старте съемок второго сезона, который получил название «Первые ласточки. Zависимые», у зрителей появилась надежда. Надежда на то, что они наконец-то увидят лицо Друга. Однако в новом сезоне проект приобрел формат антологии: актеры – те же, сюжет и персонажи – абсолютно новые. Узнав об этом, многие зрители почувствовали себя обманутыми, мол, нельзя закончить историю, не раскрыв главную интригу – личность человека, скрывающегося под капюшоном.

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Объяснить финал первого сезона «Ласточек» и наконец-то расставить все точки над «і» мы попросили Евгения Туника, сценариста и шоураннера проекта. Он подчеркнул, что решение не показывать в финальной сцене лицо человека под капюшоном было осознанным. В нем был заложен глубокий смысл.

– Первый сезон был закрыт полностью, история получила логическое завершение, – прокомментировал Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки». – Сначала казалось, что главным антагонистом был Антон, но в финале выяснилось, что он и сам стал чьей-то марионеткой. Чьей конкретно? Для меня этот вопрос метафорический. Все мы понимаем, что за любым злом стоит еще большее зло. Именно эту мысль мы и пытались донести, решив не раскрывать личность человека на крыше.

Мне лично не было интересно, кто сидит под капюшоном. Потому что для меня, повторюсь, это метафора. Понимаю, что многие восприняли сцену на крыше буквально и почувствовали себя обманутыми, не увидев лица Друга. Но считаю, что пришло время приучать зрителя относиться к некоторым вещам метафорически. Искать более глубокий смысл.

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Сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки» также признался, что о Друге мы еще услышим. Эта тема будет подниматься в новом сезоне сериала, но не станет главной сюжетной линией.

– Поскольку оба сезона «Ласточек» созданы в одной вселенной, полностью вычеркнуть линию Друга было бы нелогично, – объяснил Евгений Туник. – По сюжету, после событий первого сезона прошло некоторое время, история о Друге и игре «Ласточки», которая привела ко множеству смертей, получила огласку. Эта тема проходит сквозной линией через весь сюжет. Но сказать, что она главная, я не могу.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» (Новый канал) – уже зимой 2020 года