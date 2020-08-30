Звезда сериала «Первые ласточки» (Новый канал) прошел курсы вождения на карантине

Александр Рудинский покорил сердца украинских телезрителей, сыграв роль хулигана Никиты в сериале «Первые ласточки». Первую волну карантина актер провел в Борисполе с возлюбленной Марией Заныборщ, которая в июне стала его законной женой. Саша не унывал, сидя на самоизоляции, и нашел массу полезных занятий – от работы на огороде и обучения супруги игре FIFA 2020 до курсов вождения.

– Чтобы не терять время зря на карантине, я записался в автошколу, и ездил с инструктором по Борисполю, – рассказал Александр Рудинский. – За несколько месяцев прошел практику, а в июле сдал экзамен и получил права. Если честно, я не особо готовился. У меня никогда не было желания купить машину, я не испытывал тотального влечения к вождению. Но когда получил права, просто влюбился в это дело!

Уже на следующее утро после получения прав я впервые сел за руль без инструктора. Мне нужно было добраться из Борисполя в Киев на съемочную площадку «Первых ласточек». Мы тогда снимали в районе Теремков. А на обратном пути я развез по домам нашего режиссера Валика и актера Олега Гоцуляка. Все прошло отлично!

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Сейчас Александр Рудинский ездит на машине марки Subaru Outback. Актер «Первых ласточек» купил ее совсем недавно, и безумно рад этому приобретению.

– Машину я купил у тестя, – признался Саша. – Когда он узнал, что я записался в автошколу, начал расспрашивать, как идет обучение и хороши ли у меня получается. Он как раз собирался покупать себе новую машину. И когда узнал, что дела с вождением у меня обстоят отлично, предложил мне выкупить Subaru. Я сразу же согласился, и безумно рад этому приобретению. Автомобиль хороший, вместительный, в отличном состоянии. Идеальный вариант для первой машины!

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Напомним, в июле Новый канал приступил к съемкам сериала «Первые ласточки. Зависимые». Работа над проектом идет полным ходом, его премьера состоится уже в конце 2020 года. В этом сезоне сериал обрел формат антологии: актеры – те же, сюжет и персонажи – совершенно новые.