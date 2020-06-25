Горько! Звезда «Первых ласточек» Александр Рудинский женился

Его избранницей стала актриса Мария Заниборщ

Сегодня, 25 июня, на одну талантливую актерскую семью стало больше. Звезда «Первых ласточек» Александр Рудинский, который сыграл Ника Масло, распрощался со статусом холостяка. Его женой стала коллега, актриса Мария Заниборщ.

Влюбленные организовали выездную церемонию в столичном парке. Для торжественной росписи Мария выбрала белое платье свободного кроя, а Александр – рубашку и брюки в тон наряду невесты.

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История любви уже семьи Рудинских началась еще в университете.

– Мы учились вместе в Карпенко-Карого. Знали друг друга давно, четыре года провели бок о бок, – рассказал Александр. – Но только в конце учебы приняли радикальное решение – встречаться (улыбается). Мы репетировали общий спектакль, играли главные роли, и у нас была драматически-лирическая линия. Чувства возникли не спонтанно. Мы много времени проводили совместно, очень хорошо знали друг друга. Когда поняли, что появилась симпатия, приняли решение быть вместе. И не пожалели. Нашим отношениям уже два года.

Предложение руки и сердца прозвучало в небе – на колесе обозрения во время гастролей.

Мария, как и ее муж, служит в двух театрах – Театре имени Ивана Франко и Театре драмы и комедии на Левом берегу. А в спектакле «Двенадцатая ночь, или Что захотите» супруги играют вместе.

Поздравляем Рудинских с первым общим праздником! И желаем долгих лет счастливой жизни!