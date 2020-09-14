Александр Рудинский, который на днях впервые стал отцом, показал новое фото с малышом

В ночь с 8 на 9 сентября жена Александра Рудинского — актера сериала «Первые ласточки. Zависимые», который снимает Новый канал — Мария родила сына Петра. Счастью новоиспеченного папы нет предела: он считает, что именно отцовство — его самая важная роль.

Все мысли Александра заняты сыном, поэтому он с радостью поделился несколькими интересными фактами о малыше.

Факт №1: малыш чувствовал, когда нужно родиться

Александр очень переживал перед родами, сможет ли быть в этот важный момент рядом с женой — плотный съемочный график дает о себе знать. Но малыш будто почувствовал его волнение и появился на свет в один из немногочисленных выходных.

— Больше всего я боялся, что во время родов буду на съемочной площадке, — признался актер сериала Нового канала. — Идет репетиция сцены «Первых ласточек», подбегает друг и говорит, что срочно звонит Мария. Беру трубку и слышу: «Саша, я рожаю». К счастью, все случилось на следующий день, в единственный выходной, когда я мог быть рядом.

Факт №2: совпадение?

Маленький Петр родился в год того же животного по китайскому зодиакальному календарю, что и его отец.

— Сын с папкой родились в год Крысы. А случается это раз в 12 лет, — отметил Рудинский.

Факт №3: патриот с рождения

Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения практически в полночь.

— Он родился в 23:58 и сразу же заиграл гимн Украины. Сильно, не? — подчеркнул актер.

Увидеть молодого отца Александра Рудинского в «Первых ласточках. Zависимые» вы сможете уже этой зимой на Новом канале!

Фото – @sasha_rudinskiy