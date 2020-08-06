Узнай больше об одной из самых ожидаемых премьер 2020!

23 июня Новый канал начал съемки сериала «Первые ласточки – 2». Молодежный триллер, который освещает проблемы подростков и поднимает важные социальные темы, еще в первом сезоне покорил сердца украинских зрителей. Более того, проект получил целый ряд престижных международных наград! И начиная работу над «Первыми ласточками – 2», команда понимала, что берет на себя огромную ответственность. Ведь необходимо создать продукт, как минимум, на том же уровне, что задал первый сезон.

– Это второй сезон, и нужно не просто удивить зрителя, – отметил Евгений Туник, сценарист и шоураннер проекта «Первые ласточки – 2». – Мы должны сделать не хуже, чем в прошлом сезоне, а в идеале – даже лучше. Перед нами стоит очень важная задача – создать сериал, который будет вновь социально весомым, социально важным, не потеряет марку и найдет отклик в сердцах многих зрителей. В частности, в молодой аудитории, а возможно, даже у их родителей.

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Во втором сезоне «Первых ласточек» зрители увидят совершенно новый сюжет с новыми персонажами. По словам Евгения Туника, он не стал писать продолжение прошлогодней истории, ведь не хотел высасывать фабулу из пальца. Поэтому сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати окончательно завершились в первом сезоне.

Благодаря этому сценарно-форматном решению «Первые ласточки» стали первым в Украине сериалом-антологией. «Фишка» подобных проектов кроется в том, что каждый новый сезон создается как самостоятельная единица с собственной сюжетной линией, а главные актеры могут оставаться неизменными. Яркие примеры сериалов-антологий – «Американская история ужасов» и «Черное зеркало».

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Сценарист и шоураннер проекта «Первые ласточки – 2» Евгений Туник признался, что решение создать первый на украинском телевидении сериал-антологию стало для него настоящим вызовом:

– Лично для меня, как автора и продюсера сериала, тот факт, что мы полностью меняем тему сезона, является вызовом. Название остается тем же, что и было, – «Первые ласточки», только с цифрой 2. Однако фабула, герои, конфликты – совершенно новые.

Очень важным вызовом для меня стала также попытка сохранить актеров прошлого сезона и предоставить им новые роли. Я, честно говоря, не знаю, как это воспримет украинский зритель. Ведь аналогов на нашем телевидении и, кажется, в странах ближнего зарубежья не было: когда те же актеры играют совершенно новых персонажей.

Кастинги показали, что большинство героев предыдущего сезона смогли перевоплотиться в новых персонажей, и сделали это круто. Зрителя ждет много неожиданностей. Они увидят уже знакомых любимых актеров, но в совершенно новых образах с новыми психотипами и характерами. К сожалению, не все, кого мы видели на экранах в прошлом сезоне, прошли кастинг. И зрителя ждет пополнения в актерском составе: молодые и взрослые актеры, которые, я уверен, удивят всех.

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По словам Евгения Туника, съемки второго сезона «Первых ласточек» должны были начаться еще в начале лета, но карантин из-за угрозы коронавируса заставил команду сместить планы. Сейчас работа над проектом продолжается. И вся съемочная группа надеется, что ничто не помешает им воплотить задуманное в жизнь.

– Я благодарен небесам, что мы начинаем снимать второй сезон, ведь его производство должно было начаться раньше, еще в начале лета, – поделился Евгений Туник, сценарист и шоураннер проекта «Первые ласточки – 2». – Но, как мы знаем, эпидемиологическая ситуация в мире и стране не позволяла нам это сделать. Поэтому мы были вынуждены приостановить производство. Когда же ситуация стабилизировалась, мы сразу приступили к работе. Я очень надеюсь, что на Землю не упадет метеорит, ничего в мире и в стране не ухудшится – и мы сможем спокойно доснять сезон. Очень за это молюсь. И я, и вся съемочная группа.

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