Новые фото со съемочной площадки не только интригуют, но и приносят эстетическое удовольствие

В конце июля стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки» (Новый канал), премьера которого запланирована на 2020 год. Сценаристом и шоураннером проекта, как и в прошлом году, выступил Евгений Туник. По его словам, в «Первых ласточках – 2» зрители увидят совершенно новый сюжет, а полюбившиеся им актеры перевоплотятся в абсолютно новых персонажей.

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– В основе второго сезона лежит тема подражания ценностям нового времени, главной из которых, как мне кажется, является желание иметь все и сразу. Особенно ярко это выражено у молодежи, – рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки – 2». – События происходят в большом городе, в одном из элитных университетов. Зритель увидит ярко выраженную дифференциацию, я бы даже назвал ее «современной классовостью». В сериале сталкиваются герои из двух миров: ребята, которые могут себе позволить абсолютно все, и те, которым, в силу определенных обстоятельств, роскошь и «тяжелый люкс» недоступны.

Соприкосновение этих двух миров иногда приводит к трагическим последствиям. Ища темы для сериала, я общался с самой разной молодежью, и в этих разговорах часто слышал вопросы: «Чем я хуже?» или «Почему я не могу жить так же, как эта девчонка в Instagram, у которой миллион подписчиков?» Часто случается так, что молодые люди, у которых нет достаточного заработка, богатых родителей или, в конце концов, наследства от бабушек/дедушек, пытаются раздобыть деньги всеми доступными способами. Порой, нелегальными.

В частности, речь идет о таких темах, как эскорт, распространение наркотиков, онлайн-казино и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. И часть этих тем мы затронем во втором сезоне. В то же время попытаемся задать зрителю вопрос: что считается «дозволенным» и что значит «переступить грань дозволенного». И самое главное: какими последствиями чревато желание иметь все и сразу. Мне кажется, что об этом нужно говорить.

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Раскрыть детали сюжета и подробности о том, в каких персонажей предстоит перевоплотиться актерам «Первых ласточек» во втором сезоне, мы пока не можем. Но не поделиться этими пикантными кадрами со съемочной площадки – просто грех. Ведь они не только интригуют, но приносят настоящее эстетическое удовольствие. Глядя на эти фото, сразу понимаешь, что второй сезон сериала «Первые ласточки» будет ничуть не хуже предыдущего, а во многом – острее и взрослее.

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