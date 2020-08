Это народная любовь! «Первые ласточки» признан лучшим украинским мини-сериалом десятилетия

Проект Нового канала пополнил «полку наград» еще одним важным трофеем

Молодежный триллер «Первые ласточки» выборол золото в рейтинге «Снято в Украине TV: лучшее за 10 лет». По результатам зрительского голосования, проект был признан лучшим украинским мини-сериалом десятилетия. Победители были объявлены в среду, 26 августа, на YouTube-канале основателя конкурса – издания delo.ua. Церемония награждения состоялась в онлайн-формате.

Хотя команда «Первых ласточек» не смогла присутствовать на вручении наград лично, они вышли со студией на видеосвязь. И сделали это прямо со съемочной площадки! В разгаре работа над новым сезоном, который получил название «Первые ласточки. Зависимые». Зрителей ждет абсолютно новая фабула и сюжет. В этом сезоне проект обретает формат сериала-антологии: актеры – те же, персонажи – другие.

– Мы не ожидали, что сериал приобретет такую популярность и в Украине, и за границей, – признался Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки». – Зрители требовали продолжения. К тому же, у нас было много историй, которые хотелось бы рассказать. И мы вместе с Александрой Ткаченко [креативный директор Нового канала] и Алексеем Гладушевским [Creative Producer Original Content] приняли решение создать первый в Украине сериал-антологию. Проект, который затронет новые социальные проблемы, актуальные в Украине. И я надеюсь, что он вызовет такой же резонанс и будет таким же полезным для зрителя, как и в прошлый раз.

Напомним, молодежный триллер «Первые ласточки» вышел на экраны 11 ноября 2019 года. С тех пор команда проекта неустанно собирает профессиональные награды. В частности, золото в номинации «TV Project – Typography» и серебро в пяти (!) категориях самого большого украинского фестиваля Ukrainian Design: The Very Best Of.

Команда проекта гордится этими наградами, ведь покорить международное профессиональное жюри – дело не из легких. И все-таки нет ничего приятнее и ценнее, чем признание зрителей. Победа в рейтинге «Снято в Украине TV: лучшее за 10 лет» доказывает, что «Первым ласточкам» удалось не только снять качественный телевизионный продукт, но и завоевать народную любовь. И это взаимно, зритель!