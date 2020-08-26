Актер стал героем проекта «Dialog с Первыми ласточками» Фонда Елены Пинчук

Многие подростки начинают заниматься сексом слишком рано. И порой причина, которая толкает их лишиться невинности, кроется совсем не в готовности вступить во взрослую жизнь. Часто на этот шаг они решаются потому, что их поддразнивают сверстники. Или же им кажется, что поджимает время, мол: «Все уже занимаются сексом, а я что, неудачник?»

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Так когда же стоит начинать вести половую жизнь? Как правильно выбрать партнера и идеальное место? Кто должен отвечать за контрацептивы – парень или девушка? Как понять, что ты действительно готов к этому шагу? И что делать непосредственно во время первого раза? Об этом психологи проекта «Dialog с Первыми ласточками» говорили с Максимом Девизоровым – звездой сериала «Первые ласточки» и веб-сериала «FAKE» на Новом канале.

В частности, они обсудили популярный миф о том, что во время первого секса расслабиться и настроиться на нужный лад отлично помогает алкоголь. Максим Девизоров отметил, что в его окружении это обычная практика. И поинтересовался у психологов, что они думают о таком «успокоительном».

– Многие мои друзья перед тем, как впервые заняться сексом, употребляли алкоголь. Вино, водка, виски… Любое «горючее», которое помогает расслабиться и снять напряжение, – признался актер «Первых ласточек», новый сезон которых выйдет на экраны уже в 2020 году.

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Психологи проекта «Dialog с Первыми ласточками» отметили, что алкоголь действует на организм, как тормозная жидкость. Он притупляет концентрацию внимания и физические ощущения. Более того, негативно влияет на эрекцию. А поскольку первый секс – и без того волнительное и довольно тревожное событие, более правильным будет решение воздержаться от выпивки.

Кроме того, психологи подчеркнули, что зачастую молодые люди употребляют алкоголь перед первым сексом, руководствуясь мыслью: «Сейчас выпью, расслаблюсь – и смогу это сделать». Но в таком случае они советуют хорошенько подумать и честно ответить самому себе на вопрос: «Если мне нужно расслабиться при помощи чего-то, чтобы решиться на близость, возможно, я просто недостаточно к этому готов?»

– Не могу согласиться на 100%, – отметил Максим Девизоров. – Вспоминая свой первый сексуальный опыт, скажу, что алкоголь придает уверенности в себе. Он помогает раскрепоститься, избавиться от чувства неловкости…

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Частично это так и есть. Психологи проекта согласились, что выпивка действительно «развязывает руки», растормаживает желание. Но напомнили: под действием алкоголя концентрация внимания снижается, поэтому велик риск не услышать своего партнера и не ощутить в полной мере тонкости процесса, которые приносят удовольствие обоим.

*Образовательный центр Dialog Hub Фонда Елены Пинчук – это пространство свободных разговоров о сексуальном образовании. Лекторы и резиденты без нравоучений и неформально рассказывают о сексе, отношениях, ВИЧ, психологии и познании своего тела. Лекции проходят как офлайн, так и онлайн на YouTube-канале Dialog Hub.

Вскоре откровенный разговор Максима Девизорова появится на YouTube-канале Dialog Hub. Следите за новостями!

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