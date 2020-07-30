Александр Рудинский откровенно поговорил о сексе и сдал анализ на ВИЧ
Актер сериала «Первые ласточки» стал звездным гостем образовательного пространства Dialog Hub Фонда Елены Пинчук
До сих пор секс считается табуированной темой во многих семьях. Подростки стесняются узнавать подробности у родителей. Они ищут во дворе ответы на вопросы об интимной жизни и получают микс стереотипов, баек и преувеличений. Актер Александр Рудинский тоже набирался «знаний», болтая с друзьями.
– Так как старших братьев и сестер у меня нет, я обсуждал все с пацанами во дворе, – поделился актер. – Сейчас моей сестре Веронике – 15 лет. И я немного нервничаю. Потому что она очень красивая девушка. Она не приходит ко мне за советами, стесняется. А я стараюсь не вмешиваться в ее личное пространство. Но, знаете, если бы я остался таким, как был в Николаеве, то во многом бы ее ограничивал. Но сейчас я понимаю, что это ее жизнь и ее опыт.
Где же подросткам получить ответы на волнующие темы? А родителям понять, как правильно говорить с детьми о сексе? В Dialog Hub Фонда Елены Пинчук есть резиденты, которые могут все рассказать простыми словами. Среди них – Кристина Шапран и Валентин Бобруйко, с которыми и общался звездный гость в рамках нового спецпроекта «Dialog с Первыми Ласточками». Александр Рудинский не стеснялся поднимать острые темы. Например, насколько рискует человек, занимаясь сексом в состоянии опьянения? Могут ли у ВИЧ-позитивной пары родиться здоровые дети? Как обсудить с партнером, что допустимо в сексе, а что нет? Стоит ли спрашивать свою пару о прошлых отношениях? Как неправильно и правильно надевать презерватив? Почему случаются беременности, если партнеры защищались? Что такое женский презерватив?
В ходе разговора резиденты предложили Александру сдать анализ на ВИЧ. И это был первый тест на ВИЧ в его жизни.
– Если честно, я немного опасался узнать результат, – признался Рудинский. – Все равно думаешь, а что если… У меня негативный результат. Но даже если бы был позитивный, то не думаю, что в моей жизни что-то кардинально изменилось. Я бы сказал: «Еще и об этом сейчас думать» (Смеется) Круто, что Кристина и Валентин так откровенно со мной разговаривали. А Кристина поделилась, что у нее ВИЧ и рассказала подробнее о своей жизни. Многие до сих пор боятся людей с таким диагнозом. Но после нашего разговора зрители узнают, почему не нужно себя накручивать.
Образовательный центр Dialog Hub Фонда Елены Пинчук – это пространство свободных разговоров о сексуальном образовании. Лекторы и резиденты без нравоучений и неформально рассказывают о сексе, отношениях, ВИЧ, психологии и познании своего тела. Лекции проходят как оффлайн, так и онлайн на YouTube-канале Dialog Hub.
Вскоре откровенный разговор Александра Рудинского появится на Youtube-канале Dialog Hub. Следите за новостями.
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