Максим Девизоров похудел на 10 кг ради роли во втором сезоне «Первых ласточек»

Актер сериала Нового канала рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти ради нового образа

Любимые актеры в новых, совершенно неожиданных образах – именно таким будет появление Максима Девизорова, Таисии Щурук и Максима Самчика во втором сезоне «Первых ласточек», который снимает Новый канал. Например, Максим Девизоров, который сыграл бэд боя Дэна в первом сезоне, похудел на 10 килограмм, чтобы сыграть нового персонажа.

– Я исключил из своего рациона углеводы, сладкое, перешел на белковое питание – в основном ем куриное филе и яйца. Вообще я стал фанатом куриных яиц – могу есть их и на завтрак, и на ужин, – смеется Максим. – Трижды в неделю я занимаюсь в спортивном зале – хожу на беговой дорожке под музыку и сериалы. Жиры горят!

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Актеру нравится то, как он выглядит после похудения. Но не факт, что он продолжит держать себя в этой же форме после съемок «Первых ласточек».

– Сначала похудение давалось мне нелегко, но была огромная мотивация. Так что у моего организма получилось перестроиться, и лишние килограммы все-таки ушли, – говорит Девизоров. – Но я все равно мечтаю о том дне, когда смогу устроить себе чит мил (плановое нарушение диеты, – прим. ред.). В планах уже гастротуры по Киеву, Львову и Праге!

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Похудение – не единственное, на что Максим Девизоров пошел ради роли во втором сезоне «Первых ласточек». Какие еще перемены коснулись его внешности, вы узнаете совсем скоро – следите за новостями Нового канала!