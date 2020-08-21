Получила подарок от Сенцова и нелегально жила в общаге: интересные факты о звезде «Первых ласточек» Маше Смоляковой

Вы хорошо знаете Машу Смолякову по роли Полины в сериале «Первые ласточки» (Новый канал). В пятницу, 21 августа, ей исполнился 21 год

К 21 году актриса Маша Смолякова успела многое — сняться в фильме Олега Сенцова и нескольких успешных сериалах, среди которых «Первые ласточки» на Новом канале, стать преподавателем актерского искусства и получить предложение руки и сердца. В день рождения девушки предлагаем узнать еще несколько интересных фактов о ней.

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Факт №1: стать актрисой мечтала с детства

Маша — девушка целеустремленная. Об этом говорит как минимум тот факт, что ей удалось осуществить самую заветную детскую мечту. Впервые она появилась на экранах в свои 10 лет, а уже в 19 девушке начали доверять главные роли.

— В детстве я хотела стать актрисой и певицей. Когда родителей не было дома, переодевалась в мамины платья и танцевала под ее диски — альбомы Стинга, Мадонны, Afric Simone, — говорит Маша.

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Любовь к кино девушке привила мама. Маша вообще выросла в творческой семье: ее бабушка была танцовщицей ансамбля Вирского, а тетя — примой-балериной Национального оперного театра оперы и балета.

— Я начала любить киноискусство благодаря матери и фильму «Унесенные ветром», который помню еще с детства, — вспоминает актриса сериала Нового канала. — Даже сейчас мы с мамой советуем друг другу сериалы или фильмы, а после просмотра обсуждаем их. Кстати, из последних просмотренных мне очень понравился «Бумажный дом» — рекомендую.

Факт №2: помешана на контроле

Актриса обожает все контролировать, поэтому если она знает, что для нее готовят сюрприз, переживает огромный стресс. Только представьте, каким испытанием стало для нее ожидание Нового, 2020 года, учитывая, что девушка догадывалась: в эту ночь любимый (кстати, тоже актер) по имени Александр сделает предложение руки и сердца.

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Факт №3: без ума от голливудского красавчика

Любимый актер Смоляковой — главный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо.

— Когда его номинировали на Оскар за фильм «Выживший», я не спала всю ночь — так хотела узнать, получит он заветную статуэтку или нет. Когда все-таки получил, плакала от счастья! — улыбается Маша.

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Факт №4: получила подарок от Олега Сенцова

В 2019-м девушка снялась в арт-хаусной драме Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева «Номера». Свое видение картины Сенцов описывал в письмах, потому что на то время находился в тюрьме в РФ. К моменту презентации фильма на фестивале Берлинале-2020 Сенцов вернулся в Украину, так что у Маши была возможность лично познакомиться с режиссером.

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— Он даже привез мне презент с Берлинале. Всем подарил маленьких сувенирных медвежат, а мне — сумочку. Было невероятно приятно. Да и, в целом, съемки в фильме Олега Сенцова — очень интересный опыт, — призналась Смолякова.

Факт №5: необычные домашние животные

Пока остальные дети заводили дома котов и собак, Маша воспитывала… крыс.

— В детстве у меня было две крысы. Мы с мамой всегда творчески подходили к выбору имени. Первую крыску звали Соня Золотая ручка, сокращенно — Сантьяго. А второго грызуна — Филипп Красивый, в честь французского короля.

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Факт №6: нелегально жила в общежитии

Хотя Маша и родилась в Киеве, она успела пожить и в театральном общежитии — очень хотела быть ближе к своему тогда еще бойфренду, а сейчас жениху.

— Жить в общежитии классно, особенно, если ты – актер. Вы все знакомы между собой, регулярно встречаетесь, весело проводите время. Я нелегально жила в общежитии от Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого вместе со своим парнем. Тогда мы только начали встречаться, и я подживала у него, — вспоминает актриса сериала Нового канала. — Моя бабушка хваталась за голову, потому что я жила в комнате с четырьмя парнями. Хотя не видела в этом ничего ужасного. Было весело. Первые полгода мне очень нравилось, потом уже нет. В итоге мы переехали, и сейчас живем в съемной квартире.

Новый канал поздравляет Машу с днем рождения и желает ей достичь всех творческих высот. А также напоминает — пока снимается второй сезон «Первых ласточек», вы можете посмотреть все серии первого сезона на YouTube-канале Нового!