Голосуй за трек для второго сезона «Первых ласточек»

Стартует последняя неделя музыкального конкурса «Первые Ласточки Мьюзик», в рамках которого зрители Нового канала выбирают треки для второго сезона любимого сериала

Соскучились по «Первым ласточкам» и с нетерпением ждете, когда же выйдет продолжение? Тогда вам точно будет интересно принять участие в выборе треков для нового сезона, ведь музыка в этом проекте играет особую роль.

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Каждую неделю с понедельник по четверг путем голосования в сторис @novychannel подписчики выбирают трек-победителя недели. А в конце месяца все треки-победители становятся участниками голосование на сайте Нового канала, в котором зрители выбирают трек Месяца. Именно композиция, которая наберет наибольшее количество голосов на этом этапе, гарантировано прозвучит во втором сезоне «Первых ласточек».

Предлагаем прямо сейчас послушать треки конкурсантов этой недели, а потом перейти в аккаунт Нового канала и проголосовать за наиболее понравившуюся композицию!

Напомним, что в апреле победителями месяца стала группа Fo SHO с композицией «XTRA». А какой трек победит в мае, узнаем совсем скоро! Не забывайте голосовать за своих фаворитов сторис 🙂

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